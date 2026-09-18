Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται για ακόμη μία φορά η Κούβα, καθώς ένα νέο, εκτεταμένο κύμα διακοπών ρεύματος βύθισε εκ νέου τη χώρα στο σκοτάδι. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Ενέργειας, πρόκειται για το έβδομο κατά σειρά μαζικό μπλακάουτ που καταγράφεται στο νησί από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργείου σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας κατέρρευσε για άλλη μια φορά, με αποτέλεσμα να βυθιστεί στο σκοτάδι το νησί των περιπου 9 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το γερασμένο ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τις ελλείψεις καυσίμων, τις βλάβες στις υποδομές και τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ. Ακόμη και όταν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, συχνά οι αρχές προχωρούν σε προγραμματισμένες διακοπές, αφήνοντας χωρίς ηλεκτροδότηση δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε φορά.