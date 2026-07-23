Τραγική κατάληξη είχε το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, όπου μια μεγάλη αρκούδα σκαρφάλωσε στην κορυφή κολώνας ηλεκτρικού ρεύματος και έχασε τη ζωή της από ηλεκτροπληξία.

Το άγριο ζώο βρέθηκε εγκλωβισμένο πάνω στην οριζόντια δοκό της κολώνας, σε μεγάλο ύψος, κοντά στην αγροτική περιοχή Γκλάντστοουν. Το βίντεο που κατέγραψε τη μάχη της να ισορροπήσει στα καλώδια έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου.

A woman in New Mexico has captured the bizarre moment a large bear became stuck up a 35ft (10m) telephone pole 🔗 https://t.co/ZfHtgWyAhI pic.twitter.com/M87rzacr1d — The Telegraph (@Telegraph) July 23, 2026

Γιατί δεν μπόρεσαν να τη σώσουν

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως συνεργεία και ειδικοί της Υπηρεσίας Άγριας Ζωής. Ωστόσο, οι διασώστες βρέθηκαν μπροστά σε ένα τεράστιο αδιέξοδο: δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ηρεμιστικό βέλος, καθώς η αναισθητοποίηση του ζώου σε τέτοιο ύψος θα προκαλούσε τη βέβαιη και θανάσιμη πτώση του στο έδαφος.

Δυστυχώς, πριν ολοκληρωθεί κάποιο ασφαλές σχέδιο προσέγγισης, η αρκούδα ήρθε σε επαφή με τα ηλεκτροφόρα καλώδια, υπέστη ηλεκτροπληξία και πέθανε ακαριαία.

Τι εξηγούν οι ειδικοί:

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί της άγριας ζωής, οι αρκούδες -ειδικά όταν είναι νεαρές ή τρομαγμένες από ανθρώπους, οχήματα ή σκύλους- αντιμετωπίζουν ενστικτωδώς τις κολώνες ρεύματος όπως τα ψηλά δέντρα, καταφεύγοντας εκεί για να γλιτώσουν από τον κίνδυνο.