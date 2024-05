Μια 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν το πρωί της Τρίτης όταν ένα SUV συνετρίβη στην πρόσοψη ενός καταστήματος ειδών στο Νέο Μεξικό, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10 το πρωί και προκλήθηκε από μια 69χρονη οδηγό ενός Ford Explorer του 2015, ο οποίος «πάτησε κατά λάθος γκάζι αντί για φρένο καθώς τράβηξε σε χώρο στάθμευσης μπροστά» από ένα κατάστημα Savers, το Las, ανέφερε το αστυνομικό τμήμα Cruces σε ανάρτηση στο Facebook.

«Το όχημα πήδηξε το κράσπεδο και προσέκρουσε στην πρόσοψη», σύμφωνα με την ανάρτηση του τμήματος. Για τη σύγκρουση εστάλησαν μέλη έκτακτης ανάγκης και βρήκαν 15 τραυματίες μέσα στο κατάστημα Savers, ανακοίνωσε η αστυνομία.

