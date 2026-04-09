«Το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο αλλά δεν θα υποχωρήσει από τα δικαιωματά του, ανέφερε σε νέο μηνυμά του, που αναγνώστηκε από την κρατική τηλεόραση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ.

«Εσείς, ο ηρωικός λαός του Ιράν, ήσασταν οι αποφασιστικοί νικητές σε αυτό το πεδίο μάχης», συνέχισε, ενώ τόνισε ότι: «το Ιράν βρίσκεται σήμερα στην αυγή της μεταμόρφωσής του σε μεγάλη δύναμη. Παρά τις ζημιές και τα πλήγματα που μας προκάλεσε ο εχθρός, οι ένοπλες δυνάμεις μας μετέτρεψαν τον πόλεμο σε μια μεγάλη νίκη».

Παράλληλα, είπε πως το Ιράν θα απαιτήσει αποζημίωση «για κάθε ζημιά και το τίμημα του αίματος των μαρτύρων μας».

Παράλληλα, ο Χαμενεΐ ανέφερε:

– Το Ιράν θα οδηγήσει τη διαχείριση των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ σε μια νέα φάση».

– Το Ιράν θεωρεί όλα τα «μέτωπα αντίστασης» ως ενιαία οντότητα.

– Ο κόσμος δεν πρέπει να φύγει από τους δρόμους, παρά τις «διαπραγματεύσεις με τον εχθρό».

– Το Ιράν είναι αποφασισμένο να εκδικηθεί για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του και τους «μάρτυρές» του.

Αναμένουμε ακόμα την κατάλληλη αντίδραση από τους νότιους γείτονές μας, ώστε να μπορέσουμε να «σας δείξουμε την αδελφότητά μας».