Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στη τακτική του ενημέρωση, αναφέρθηκε στο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, επαναφέροντας το αίτημα για προηγούμενο συντονισμό με την Άγκυρα.

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες, όπως η πόντιση καλωδίων ή αγωγών και η επιστημονική έρευνα που θα πραγματοποιηθούν στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας», αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ στη συνέχεια επισημαίνεται πως «στο πλαίσιο αυτό, δεν επιτρέπονται δραστηριότητες χωρίς άδεια, οι οποίες αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας. Οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα».

Το νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η Άγκυρα είναι το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και τα όρια υφαλοκρηπίδας που γνωστοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, όρια τα οποία η Αθήνα και η Λευκωσία δεν αναγνωρίζουν.

Οι στρατιωτικές εξελίξεις στην Κύπρο και η αεράμυνα

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τις στρατιωτικές εξελίξεις στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι οι εξοπλισμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας και η στρατιωτική συνεργασία της με τρίτες χώρες «ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες και το κλίμα εμπιστοσύνης στο νησί».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο σύστημα αεράμυνας που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα, σημειώνοντας πως οι ισχυρισμοί ότι δε συνιστά άμεση απειλή για τους Τουρκοκυπρίους «δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία για να αγνοηθεί η ασφάλεια και τα νόμιμα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού».

Η Τουρκία συμπληρώνει ότι θα συνεχίσει «ως εγγυήτρια δύναμη» να λαμβάνει μέτρα σε συνεργασία με τις αρχές του ψευδοκράτους, την ώρα που οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν αδιάλειπτα τις δραστηριότητές τους στα διεθνή ύδατα και στον εναέριο χώρο της Μεσογείου.

Αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου

Τέλος, η Άγκυρα θέτει εκ νέου το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, επικαλούμενη τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, με τον ισχυρισμό ότι «οι εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι δηλώσεις που επιχειρούν να τις νομιμοποιήσουν δε μεταβάλλουν την υφιστάμενη νομική κατάσταση».

Η ανακοίνωση καταλήγει με τη διατύπωση που χρησιμοποίησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί «εποικοδομητική προσέγγιση υπέρ της καλής γειτονίας και του διαλόγου» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να λαμβάνει «με αποφασιστικότητα» τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα.