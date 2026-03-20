Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, εξέδωσε μήνυμα με αφορμή την έναρξη του νέου ιρανικού έτους.

Συγκεκριμένα στο μήνυμά του, τόνισε ότι το νέο έτος θα είναι «έτος ανθεκτικής οικονομίας», το οποίο θα «εορταστεί υπό το πρίσμα της εθνικής ενότητας και της εθνικής ασφάλειας».

Παράλληλα κήρυξε τη νίκη επί των εχθρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Αυτήν τη στιγμή, λόγω της ιδιαίτερης ενότητας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας, συμπατριώτες μας, παρά όλες τις διαφορές σας σε θρησκευτικό, πνευματικό, πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο, ο εχθρός ηττήθηκε», δήλωσε ο αγιατολάχ, που εξακολουθεί να μην εμφανίζεται δημοσίως, αφότου ορίστηκε να διαδεχθεί τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε έναν αεροπορικό βομβαρδισμό την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Επίσης πρόσθεσε πως «οι επιθέσεις που έλαβαν χώρα στην Τουρκία και το Ομάν δεν πραγματοποιήθηκαν με κανέναν τρόπο από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή άλλες δυνάμεις του Αξονα της Αντίστασης», ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να «σπείρει τη διχόνοια» ανάμεσα στην Τεχεράνη και τους γείτονές της.

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο που η χώρα αντιμετωπίζει έντονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, με τον ηγέτη να επιχειρεί να ενισχύσει το μήνυμα σταθερότητας και εσωτερικής συνοχής.

Στην ανακοίνωσή του, ο Χαμενεΐ κάλεσε ακόμα το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να σταματήσουν τις συγκρούσεις τους και δήλωσε ότι είναι έτοιμος να παράσχει βοήθεια.

«Θεωρούμε τους ανατολικούς γείτονές μας πολύ κοντά σε εμάς», είπε.

«Καλώ τις δύο αδελφικές μας χώρες, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, να αναπτύξουν καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους… και εγώ ο ίδιος είμαι έτοιμος να αναλάβω τις απαραίτητες ενέργειες.»

O ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης συνεχίζει λέγοντας πως «οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πίστευαν πως μετά από μία ή δύο ημέρες επιθέσεων ο ιρανικός λαός θα ανατρέψει την κυβέρνηση, αλλά αυτό ήταν μια σοβαρή λανθασμένη εκτίμηση».

Επιπλέον ανέφερε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε υπό την «ψευδαίσθηση ότι αν η κορυφή του καθεστώτος και ορισμένα επιδραστικά στρατιωτικά στελέχη γινόντουσαν μάρτυρες, αυτό θα προκαλούσε φόβο και απελπισία στον αγαπητό μας λαό… και μέσω αυτού του μέσου, το όνειρο της κυριαρχίας στο Ιράν και κατόπιν του κατακερματισμού του θα πραγματοποιούνταν».

Αντίθετα, είπε ότι έχει δημιουργηθεί μια «παράξενη ενότητα» μεταξύ των Ιρανών, «παρά όλες τις διαφορές σε θρησκευτική, διανοητική, πολιτιστική και πολιτική προέλευση», ενώ «έχει εμφανιστεί ρήγμα στον εχθρό».