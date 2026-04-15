Μόλις δύο ημέρες πέρασαν από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία απεικονίζεται ως Μεσσίας και την ανέβασε με σκοπό να «προγκήξει» τον Πάπα Λεόντα. Ωστόσο, στην συνέχεια κατέβασε την φωτογραφία από την πλατφόρμα Truth Social, προφανώς επειδή οι αντιδράσεις από τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά και τους υποστηρικτές του ήταν σφοδρές.

Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος έρχεται με νέο παραλήρημα, ανέβασε εικόνα δημιουργημένη με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, στην οποία φαίνεται να βρίσκεται στην αγκαλιά του Χριστού.

«Οι τρελοί της ριζοσπαστικής αριστεράς μπορεί να μην την βρίσκουν ωραία, αλλά εγώ εμένα μαρέσει η φωτογραφία!!», γράφει στην ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε την Τεχνητή Νοημοσύνη την Δευτέρα (13/04) για να δημιουργήσει μια εικόνα, στην οποία ο ίδιος μοιάζει με κάποιον με Μεσσία που «θεραπεύει» έναν απλό άνθρωπο, με αφορμή την κόντρα που δημιούργηθηκε με τον Πάπα Λεόντα.

Νωρίτερα, είχε γράψει ότι ο Πάπας «είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ όσον αφορά την εγκληματικότητα και απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική».