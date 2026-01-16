Νέο περιστατικό ομοσπονδιακής βίας σημειώθηκε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μετά από τον άδικο θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από τους πράκτορες της ICΕ την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, υπήρξε νέο κρούσμα αγριότητας στη πόλη.

Πράκτορες της ICE συνέλαβαν ανάπηρη γυναίκα, η οποία βρισκόταν καθ’ οδόν προς ιατρικό ραντεβού.

Για πολλή ώρα, οι ομοσπανδιακοί φαίνονται να της φωνάζουν και να χτυπούν το αυτοκινητό της με ένταση. Την έσυραν έξω από το όχημα και την συνέλαβαν με τη βία.

Το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου με εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η Αλίγια Ραχμάν κατήγγειλε ότι μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης όπου της αρνήθηκαν ιατρική περίθαλψη, όταν έχασε τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας η Αλίγια «ήταν μια ταραχοποιός που παρεμπόδιζε τους πράκτορες της ICE να πραγματοποιούν συλλήψεις στην περιοχή».

Πιο συγκεκριμένα, η Ραχμάν δήλωσε ότι πήγαινε σε ιατρικό ραντεβού ρουτίνας στο Κέντρο Τραυματικών Βλαβών Εγκεφάλου, όταν συνάντησε ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης σε μια διασταύρωση.

Το βίαιο περιστατικό – «Είμαι ανάπηρη και προσπαθούσα να πάω στον γιατρό, γι’ αυτό δεν κινήθηκα»

Το βίντεο που έχει συγκλονίσει εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου, δείχνει έναν πράκτορα της ICE με τη βία να σπάει το παράθυρο του αυτοκινήτου της και άλλοι να της κόβουν τη ζώνη ασφαλείας της και την σέρνουν έξω από το όχημα της.

Έπειτα, πράκτορες τη μετέφεραν από τα χέρια και τα πόδια της προς ένα όχημα της ICE.

«Είμαι ανάπηρη και προσπαθούσα να πάω στον γιατρό, γι’ αυτό δεν κινήθηκα», εξήγησε .

Η δικηγόρος της, Αλέξα βαν Μπραντ δήλωσε ότι «βρέθηκε σε τρομερά δύσκολη θέση και δεν είχε που να πάει». «Οι μόνες της επιλογές ήταν να μετακινήσει το αυτοκίνητό της προς τα εμπρός προς τους αστυνομικούς της ICE και να διακινδυνεύσει να κατηγορηθεί ότι προσπάθησε να τους βλάψει – κάτι που οδήγησε στον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, ή να μείνει ακίνητη, κάτι που τελικά οδήγησε σε σωματική βία και κακοποίηση» σημείωσε η βαν Μπραντ.