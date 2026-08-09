Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν πλήγμα ακριβείας με drone κατά του διυλιστηρίου της Aramco στην Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας πυρκαγιά, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (09/08).

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη διαμηνύει πως δεν πρόκειται να διεξάγει απευθείας συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, κρατώντας κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι της.

Επίθεση των Χούθι με drone στο διυλιστήριο της Aramco στην Τζαζάν

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν νέο πλήγμα κατά της Σαουδικής Αραβίας, στοχεύοντας τις εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) και πέτυχε «πλήγμα ακριβείας» στο διυλιστήριο της Τζαζάν.

Από την πλευρά τους, οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσαν ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην πετρελαϊκή εγκατάσταση, την οποία οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να κατασβήσουν.

Κομβικής σημασίας οι εγκαταστάσεις – Είχε προηγηθεί διακοπή λειτουργίας

Το διυλιστήριο της Τζαζάν, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Υεμένη, αποτελεί κομβικό κρίκο για την ενεργειακή παραγωγή, καθώς επεξεργάζεται 400.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως.

Η εγκατάσταση δημιουργεί παράγωγα πετρελαίου, όπως βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Aramco είχε υποχρεωθεί να διακόψει τη λειτουργία του συγκροτήματος ήδη από τις 27 Ιουλίου. Αιτία ήταν προηγούμενη επίθεση των Χούθι, η οποία είχε προκαλέσει ζημιές στο συγκρότημα Ολοκληρωμένης Αεριοποίησης Συνδυασμένου Κύκλου (IGCC) και στις δεξαμενές αποθήκευσης.

Ιράν: «Καμία απευθείας συνομιλία με τις ΗΠΑ» – Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, στην πολιτική σκακιέρα της περιοχής, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατέστησε σαφές ότι η Τεχεράνη δεν θα εμπλακεί σε άμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, όσο οι ΗΠΑ παραβιάζουν τη μεταβατική συμφωνία του Ιουνίου, διευκρινίζοντας πως η επικοινωνία περιορίζεται σε ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω διαμεσολαβητών.

Ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ για τα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται στα τελικά της στάδια, ωστόσο η στρατηγική θαλάσσια δίοδος δεν πρόκειται να ανοίξει αμέσως.

Όπως ανέφερε, θα καθοριστούν νέες ναυσιπλοϊκές διαδρομές, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν μόνον αφού οι ΗΠΑ εκπληρώσουν συγκεκριμένους όρους.

Οι απαιτήσεις της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας

Η εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο κατέρρευσε στις αρχές Ιουλίου, πυροδοτώντας νέο κύκλο αμερικανικών πληγμάτων και ιρανικών αντίποινων.

Για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, το Ιράν αξιώνει:

Την οριστική παύση του πολέμου και των επιθέσεων εναντίον του και των συμμάχων του.

Την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών του στοιχείων.

Την «πλήρη αποζημίωση» για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.