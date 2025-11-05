Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες Τρίτη νέο πλήγμα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό εναντίον πλεούμενου φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, ανακοίνωσε μέσω X ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος εμπλεκόταν στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, κινούμενο κατά μήκος γνωστής (θαλάσσιας) οδού διακίνησης ναρκωτικών» και «το πλήγμα διεξήχθη σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε ο υπουργός Χέγκσεθ.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025

Οι ΗΠΑ διεξάγουν από τις αρχές του Σεπτεμβρίου συχνές αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και – κυρίως – στην Καραϊβική θάλασσα βάζοντας στο στόχαστρο ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών, στις οποίες έχουν σκοτωθεί σχεδόν 70 άνθρωποι. Ωστόσο η νομιμότητα των πληγμάτων αυτών αμφισβητείται.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: Α.Α.