Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν άλλη μια επίθεση εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, συμπληρώνοντας πως σκοτώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες.

«Νωρίτερα σήμερα, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον άλλου ενός σκάφους που διακινούσε ναρκωτικά για λογαριασμό αναγνωρισμένης τρομοκρατικής οργάνωσης στον ανατολικό Ειρηνικό», αναφέρει ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Τέσσερις ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν στο σκάφος σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης στο σκάφος.

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific. This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025

«Το Δυτικό Ημισφαίριο δεν αποτελεί πλέον ασφαλές καταφύγιο για ναρκοτρομοκράτες που φέρνουν ναρκωτικά στις ακτές μας για να δηλητηριάσουν Αμερικανούς. Το Υπουργείο Πολέμου θα εξακολουθήσει να τους καταδιώκει και να τους εξοντώνει όπου κι αν δραστηριοποιούνται», υπογράμμισε ο Χέγκσεθ.

Η Ουάσινγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο 15 πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 62 νεκρούς.

Ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι νόμιμα τα πλήγματα σε διεθνή και ξένα χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που δεν έχουν συλληφθεί ή ανακριθεί.

Πηγές: AΜΠΕ, AFP, Reuters

Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος