Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν τη Δευτέρα την ευθύνη για μια νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από μια σειρά φονικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά του σαουδαραβικού βασιλείου.

“Οι ένοπλες δυνάμεις μας κατάφεραν απόψε να στοχεύσουν το αεροδρόμιο του Βασιλιά Χαλίντ του Ριάντ με βαλλιστικό πύραυλο που πέτυχε τον στόχο του”, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος Γιαχία Σάρι, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις των Χούθι έπληξαν επίσης τη Χαμίς Μουσάιτ, πόλη όπου υπάρχει μεγάλη στρατιωτική βάση στον νότο της Σαουδικής Αραβίας με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Δεν υπήρξε από τη Σαουδική Αραβία άμεση επιβεβαίωση της ανακοίνωσης των φιλοϊρανών Χούθι.