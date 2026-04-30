Βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα έχουν κατηγορήσει το κεντροδεξιό κόμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δύο μέτρα και δύο σταθμά, μετά την αποκάλυψη του ανεξάρτητου ερευνητικού-ειδησεογραφικού πρακτορείου «Follow the Money», για το ότι είχε πληρώσει υπερβολικά δύο συμβούλους, ενώ πίεζε για λιγότερες δημόσιες δαπάνες.

Η κριτική έρχεται καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη απροσδόκητα έκκληση για να ξεκινήσει τις επιχειρήσεις ένα όργανο δεοντολογίας της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) αντιτίθεται εδώ και καιρό στην έναρξη του σώματος.

Λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας του Μανφρέντ Βέμπερ ως πρόεδρος του ΕΛΚ το 2022, το κόμμα υπέγραψε συμβόλαια με δύο συμβούλους, γεγονός που τους απέφερε πάνω από 500.000 ευρώ σε έξι μήνες, σύμφωνα με έρευνα των Follow the Money, Ιnside story from Greece και την γερμανική Süddeutusches Zeitung η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Πρώην συνάδελφοί του περιέγραψαν τα τέλη ως σαφώς δυσανάλογα με τον αντίκτυπο της εργασίας τους.

«Η ευρωπαϊκή δεξιά απαιτεί συνεχώς περικοπές και ωθεί τη λιτότητα στις ΜΚΟ και τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά δεν έχει κανένα ενδοιασμό για την κατασπατάληση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ δημόσιου χρήματος σε αδιαφανείς υπηρεσίες επικοινωνιών», δήλωσε στο FTM η Γαλλίδα βουλευτής Κλοέ Ριντέλ, από τους Σοσιαλδημοκράτες. «Το μήνυμα είναι σαφές: οι κανόνες δεν ισχύουν για αυτούς».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το γερμανικό συντηρητικό CDU εξακολουθεί να ζητά «μείωση του αριθμού των υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ». Το ΕΛΚ ηγήθηκε επίσης μιας εκστρατείας που κατηγορεί ΜΚΟ ότι χρησιμοποιούν τα χρήματα της επιχορήγησης της ΕΕ για να ασκήσουν πιέσεις στις Βρυξέλλες.

Η Ολλανδή ευρωβουλευτής Raquel García Hermida-van der Walle, η οποία ανήκει στην ομάδα Renew και ήταν πρόσφατα υπεύθυνη για τους νέους κανόνες κατά της διαφθοράς σε ολόκληρη την ΕΕ, επανέλαβε την αξιολόγηση.

«Αυτά τα χρήματα έχουν ως στόχο να κρατήσουν ζωντανή την ευρωπαϊκή δημοκρατία και να ενημερώσουμε τους πολίτες για το τι κάνει η Ευρώπη γι’ αυτούς», είπε.

«Η χρήση των χρημάτων για την εδραίωση της εξουσίας είναι το αντίθετο», πρόσθεσε. «Αυτό συμβαίνει όταν η πολιτική εξουσία αποφασίζει ποια βιβλία ελέγχονται».

Όταν το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση των αμοιβών των συμβούλων, αρνήθηκε να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων και ανάγκασε το ΕΛΚ να τερματίσει τις συμβάσεις. Ωστόσο, η υπόθεση δεν παραπέμφθηκε για περαιτέρω έρευνα.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνήθηκε να επιστρέψει τα έξοδα, αλλά πού είναι η έρευνα;» ρώτησε η Ριντέλ.

Ο Φρανσουά-Χαβιέ Μπελαμί, βουλευτής της ΕΕ που εξελέγη ως ταμίας του ΕΛΚ το 2024, δήλωσε στο Follow the Money ότι μετά την υπόθεση, οι διαδικασίες του κόμματος είχαν μεταρρυθμιστεί για να αντιμετωπίσουν «οποιαδήποτε πιθανές αδυναμίες». Η διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία θα μπορούσε προηγουμένως να είναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του γενικού γραμματέα, παρακολουθείται τώρα από μια επιτροπή αξιολόγησης εντός του κόμματος, είπε. Τα έξοδα υποβλήθηκαν στην «αρχή των τεσσάρων ματιών», πρόσθεσε ο Μπελαμί. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τον γενικό γραμματέα, ο ταμίας επανεξετάζει κάθε δαπάνη κάθε μήνα.

Στον απόηχο του σκανδάλου διαφθοράς του Κατάργκεϊτ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ενέκριναν τη δημιουργία ενός οργάνου για την εισαγωγή κοινών ηθικών προτύπων και τον συντονισμό των απόψεων για τα ηθικά θέματα.

Αλλά το ΕΛΚ αρνήθηκε να εγκρίνει τη χρηματοδότηση που απαιτείται για να καταστεί το σώμα λειτουργικό.

«Αυτή η υπόθεση αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της επείγουσας ανάγκης να ενισχυθούν οι κανόνες και η διαφάνεια γύρω από τη χρήση του δημόσιου χρήματος στην Ευρώπη», δήλωσε ο Γκαρσία Χερμπίντα-φαν ντερ Βάλε. «Δείχνει ότι το σύστημα χρειάζεται μεταρρύθμιση και γιατί υποστηρίζω ένα ανεξάρτητο όργανο δεοντολογίας της ΕΕ».

Σε μια απροσδόκητη τροπή, εγκρίθηκε μια πρόταση που υπενθύμιζε ότι το Κοινοβούλιο «παραμένει» στη δέσμευσή του να δημιουργήσει ένα όργανο δεοντολογίας, με 296 ψήφους υπέρ και 292 κατά. Τη Δευτέρα, ο Επίτροπος της ΕΕ Maroš Šefčovič επιβεβαίωσε επίσης τη δέσμευση της Επιτροπής προς το σώμα αυτό.

«Ελπίζουμε ότι αυτό το κάλεσμα θα μεταφραστεί τώρα σε συγκεκριμένη δράση από το Κοινοβούλιο και ότι οι δεξιές ομάδες θα επιτρέψουν τώρα στο σώμα να ξεκινήσει επιτέλους τις δραστηριότητές του», δήλωσε η Σάρι Χιντς, ανώτερη αξιωματούχος πολιτικής της ΜΚΟ Transparency International.

Εν τω μεταξύ, η υπόθεση ώθησε την Βούλα Τσέτση, συμπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Πρασίνων, να ζητήσει αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες.

«Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα κυβερνητικά όργανα έχουν σαφή ευθύνη να ενεργούν με σύνεση και να σέβονται πλήρως τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για αυτούς», είπε. «Σε μια εποχή που η εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική βρίσκεται υπό πίεση, η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ακεραιότητας του δημοκρατικού μας συστήματος».

Πηγή: Follow the Money