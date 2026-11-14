Ένα ακόμη συνταρακτικό βίντεο από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στο Μπρoύκλιν της Νέας Υόρκης ήρθε στη δημοσιότητα μέσα από τα social media.

Ένας πατέρας, η σύζυγός του και οι δύο μικροί τους γιοι επέζησαν όλοι από την κατάρρευση την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο Φλάτμπους.

Βίντεο από την κάμερα παρακολούθησης της οικογένειας κατέγραψε τις τρομακτικές στιγμές μέσα στο διαμέρισμά τους.

Ο 2χρονος γιος της οικογένειας είναι σώος και αβλαβής. Ο 9χρονος γιος τους, Πάμπλο, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, αλλά αναμένεται να αναρρώσει. Η σύζυγός του τραυματίστηκε επίσης και αναρρώνει.