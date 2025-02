Νέα καθαρά πλάνα απαθανάτισαν τη τρομακτική στιγμή που ένα αεροπλάνο της Delta Airlines προσγειώθηκε, πριν τυλιχτεί στις φλόγες στο αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο.

Το βίντεο που μοιράστηκε από τον Aircraft Maintenance Engineer στο «X», δείχνει το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν 80 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μελών του πληρώματος καμπίνας που επέζησαν ως εκ θαύματος, να γλιστράει στον παγωμένο διάδρομο προσγείωσης προτού τυλιχτεί στις φλόγες.

Το Endeavour Flight 4819 φαίνεται να πετάει ομαλά προς την πίστα πριν χτυπήσει ξαφνικά στο έδαφος, προκαλώντας πορτοκαλί φλόγες που βγαίνουν από το κάτω μέρος του αεροπλάνου, καθώς ξύνεται κατά μήκος του διαδρόμου, με πυκνό μαύρο καπνό να αναβλύζει.

Στο τελευταίο βίντεο, το αεροσκάφος φαίνεται στη συνέχεια να αναποδογυρίζει καθαρά, καταστρέφοντας το αριστερό του φτερό καθώς συνεχίζει να γλιστράει στη χιονισμένη διαδρομή. Στο τέλος, το αεροπλάνο είναι εντελώς εκτός ορατότητας καθώς σύννεφα καπνού το κατακλύζουν.

Clearist footage showing the crash moment of Delta – Endevoir Air CRJ-900 Flight DL4819 from Minneapolis (MSP) to Toronto (YYZ) with registration N932XJ.

We will share the reports as soon as available. pic.twitter.com/4XRAdJt3c0

— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) February 18, 2025