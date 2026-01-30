Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την Παρασκευή τις απειλές του για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.

Υπενθιμίζεται πως Ισραήλ και Σαουδική Αραβία προσπαθούν να τον αποτρέψουν και να προωθήσουν μια διπλωματική λύση.

«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, στολίσκο – μπορείτε να τον πείτε όπως θέλετε – που κατευθύνεται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε στη Βενεζουέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν, «θα είναι θετικό… Αν όχι, θα δούμε τι θα συμβεί», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επόμενες κινήσεις των αμερικανικών δυνάμεων να εξαρτηθούν από τη στάση της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν φαίνεται να επιθυμεί μια συμφωνία, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, υπογραμμίζοντας ξανά την αποστολή μεγάλης αρμάδας προς την περιοχή.