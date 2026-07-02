Σε μια επιχείρηση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν ζωντανό έναν άνδρα από τα χαλάσματα κτηρίου εννιά ορόφων στη Βενεζουέλα, οκτώ εικοσιτετράωρα μετά το χτύπημα των φονικών σεισμών.

Υπό κανονικές συνθήκες, το λεγόμενο «χρυσό παράθυρο» για την ανεύρεση επιζώντων περιορίζεται στις πρώτες τρεις ημέρες, καθώς στη συνέχεια οι πιθανότητες επιβίωσης χωρίς νερό εκμηδενίζονται. Για τον λόγο αυτό, ο Σεμπαστιάν Μοκορκέρ, στέλεχος της ομάδας UNDAC του ΟΗΕ, υπογράμμισε πως «μόνο από θαύμα επιτυγχάνονται διασώσεις» επτά και πλέον ημέρες μετά από έναν τέτοιο κατακλυσμό.

Το χρονικό του εντοπισμού και η κινητοποίηση

Οι πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη ζωής στα ερείπια του εμπορικού κέντρου Galerías Playa Grande στη Λα Γκουάιρα προέκυψαν την Κυριακή (28/6), μέσω του Ερυθρού Σταυρού της Κόστα Ρίκα. Αμέσως, οι ειδικές ομάδες χρησιμοποίησαν προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό (ραντάρ, σόναρ και συσκευές ανίχνευσης ήχου) επιβεβαιώνοντας ότι ο 44χρονος Ερνάν Αλμπέρτο Γκιλ Φλόρες βρισκόταν παγιδευμένος σε βάθος περίπου εννιά μέτρων, κάτω από την κατεστραμμένη δομή του πάρκινγκ.

Για περισσότερα από τρία μερόνυχτα, μια πολυεθνική δύναμη από τη Βενεζουέλα, τις ΗΠΑ, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κόστα Ρίκα, την Πορτογαλία, το Μεξικό και τη Χιλή έδινε μάχη με τον χρόνο, ανοίγοντας δίοδο και τροφοδοτώντας τον 44χρονο με οξυγόνο και νερό μέσω ειδικών ανιχνευτών και ενός εύκαμπτου σωλήνα.

Μια επιχείρηση σε συνθήκες ακραίου κινδύνου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Χιλής έκανε λόγο για μια «εξαιρετικά πολύπλοκη» επιχείρηση, δεδομένου ότι η στατικότητα του κτηρίου ήταν μηδενική. «Δεν έχω δει ποτέ κάτι τόσο δύσκολο, δεν γνωρίζω εάν έχει ήδη υπάρξει μια διάσωση τόσο μεγάλης διάρκειας με αυτά τα χαρακτηριστικά», εξομολογήθηκε διασώστης που επιθυμούσε να διατηρήσει την ανωνυμία του, καθώς τα υποστυλώματα πρόσβασης κατέρρεαν επανειλημμένα.

Στο σημείο εργάζονταν αδιάκοπα 30 άτομα. Ενώ δύο διασώστες έσκαβαν μια σήραγγα τριών μέτρων, χρησιμοποιήθηκε αερόσφυρα για τη διάσπαση της τελευταίας τσιμεντένιας πλάκας, παρά τον άμεσο κίνδυνο να συμπαρασύρει ένα παρακείμενο κτήριο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι διασώστες απέκτησαν οπτική επαφή με τον παγιδευμένο. Μέσα από μια μικροσκοπική κάμερα, καταγράφηκε ένας Χιλιανός πυροσβέστης να καθοδηγεί τον Γκιλ: του ζήτησε να στρέψει το πρόσωπό του και να φορέσει προστατευτικά γυαλιά και μάσκα, τα οποία του είχαν προωθήσει από μια μικρή τρύπα για να μην εισπνέει τη σκόνη των εργασιών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι ομάδες διατηρούσαν επικοινωνία μαζί του, χορηγώντας του υγρά, τροφή και φαρμακευτική αγωγή με τη χρήση σύριγγας και σωλήνα.

«Πάλεψε σαν ήρωας»

Λίγο πριν από την οριστική ανάσυρση του 44χρονου την Πέμπτη (2/7), η σύζυγός του, Γκουσμπιμάρ Γκονσάλες, περιέγραψε στο CNN τα συναισθήματά της, κάνοντας λόγο για μέρες απόλυτου σκότους και θλίψης, καθώς θεωρούσε τον άνδρα της νεκρό.

«Όταν όμως έμαθα ότι ήταν ζωντανός, είδα μια αχτίδα φωτός», δήλωσε συγκινημένη. «Πάλεψε σαν ήρωας», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως τα παιδιά τους τον περιμένουν με ανυπομονησία στο σπίτι.