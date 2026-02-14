Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος του Αμερικάνου χρηματιστή, Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα το 2019.

Ο Έπστιν μόλις λίγους μήνες μετά τη φυλάκιση του βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τότε μιλούσαν για αυτοκτονία.

Τα δεδομένα τώρα, όμως αλλάζουν.

Προκύπτουν νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση του 2019, τα οποία δείχνουν ότι η θεωρία της δολοφονίας και όχι εκείνη της αυτοχειρίας είναι πιο πιθανή. Μαρτυρίες γιατρού επαναφέρουν στο προσκήνιο την αμφισβήτηση της επίσημης εκδοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, οι ερευνητές που εξέτασαν το βίντεο παρακολούθησης από τη νύχτα που ο καταδικασμένος παιδόφιλος βρέθηκε νεκρός στο Metropolitan Correctional Center του Μανχάταν, παρατήρησαν μια «πορτοκαλί λάμψη» να ανεβαίνει προς την πτέρυγα της φυλακής που βρισκόταν το κελί του και αυξημένη κινητικότητα πριν και αφότου βρεθεί νεκρός.

Δείτε βίντεο – Έντονη δραστηριότητα μετά τον θάνατο του Έπστιν στην φυλακή:

Από την άλλη, το FBI πιστεύει ότι μάλλον επρόκειτο για μεταφορά κλινοσκεπασμάτων. Αναλυτές όμως που εξετάζουν τα βίντεο θεωρούν πως η κίνηση ταιριάζει περισσότερο με κρατούμενο ή κάποιον που φοράει στολή φυλακής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την ώρα της δολοφονίας είχαν ήδη δοθεί στους κρατούμενους πορτοκαλί ρούχα και κλινοσκεπάσματα.

Η περίεργη «πορτοκαλί λάμψη» είναι μόνο μία από τις πολλές λεπτομέρειες που έφεραν στο φως της δημοσιότητας τα αρχεία Έπστιν, τα οποία εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την επίσημη εκδοχή του θανάτου του.

Στην εκδοχή του στραγγαλισμού του γιατρού, συνηγορεί η ανακάλυψη της επίσημης ανακοίνωσης του θανάτου, η οποία χρονικά τοποθετείται πριν βρεθεί νεκρός ο παιδόφιλος.

«Οποιαδήποτε υπόνοια ότι το υπουργείο συνέταξε μια δήλωση πριν από τον θάνατο του Έπστιν είναι ψευδής», δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Είναι γνωστό πια ότι υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ του FBI και των δικηγόρων του Έπστιν σχετικά με τη «συμφωνία» που είχαν σκοπό να συνάψουν. Δεν θα κατονόμαζε άλλους δράστες ο Έπστιν με αντάλλαγμα για μείωση της ποινής του.

Το ερώτημα είναι το εξής: Ποιους θα κατονόμαζε ο Έπστιν;

Μπορεί να υπάρχουν δεκάδες θεωρίες για τον θάνατό του, όμως σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από τα αρχεία για την υπόθεση του, η δολοφονία είναι το πιο πιθανό σενάριο.

Αναλυτικά οι τελευταίες μέρες και ώρες του Έπστιν

Οι παρακάτω λεπτομέρειες μπορούν να αποβούν σημαντικές για την εξακρίβωση των αιτιών του θανάτου του Έπστιν.

6 Ιουλίου 2019 : Πράκτορες του FBI τον περιμένουν για να τον συλλάβουν καθώς το τζετ του Έπστιν προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Teterboro του Νιου Τζέρσεϊ μετά από πτήση από το Παρίσι.

: Πράκτορες του FBI τον περιμένουν για να τον συλλάβουν καθώς το τζετ του Έπστιν προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Teterboro του Νιου Τζέρσεϊ μετά από πτήση από το Παρίσι. 10 Ιουλίου : Αφού δηλώνει αθώος για τις κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας και συνωμοσίας, μεταφέρεται στην Ειδική Μονάδα Στέγασης (SHU) της φυλακής για λόγους ασφάλειας και τυχόν απόπειρας αυτοκτονίας.

: Αφού δηλώνει αθώος για τις κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας και συνωμοσίας, μεταφέρεται στην Ειδική Μονάδα Στέγασης (SHU) της φυλακής για λόγους ασφάλειας και τυχόν απόπειρας αυτοκτονίας. 23 Ιουλίου: Πέντε ημέρες μετά την απόρριψη της αίτησης για αποφυλάκιση με εγγύηση, ο Έπστιν τίθεται υπό παρακολούθηση για τυχόν αυτοκτονία, αφού βρέθηκε ημιλιπόθυμος στο κελί του με ένα πορτοκαλί υφασμάτινο λουρί δεμένο γύρω από τον λαιμό του.

Ο καταδικασμένος Έπστιν κατηγορεί τον συγκρατούμενό του, Νίκολας Ταρταλιόνε – έναν πρώην αστυνομικό που αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες για φόνο – ότι προσπάθησε να τον σκοτώσει. Ο Ταρταλιόνε επιμένει ότι στην πραγματικότητα προσπάθησε να επαναφέρει τον συγκρατούμενό του.

24 Ιουλίου : Ο Έπστιν συναντά έναν ψυχολόγο της φυλακής – όπως επιβεβαιώνεται σε μια έκθεση του FBI στην τελευταία έκδοση των αρχείων. Επιμένει ότι «δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να αυτοκτονήσει» και ότι «θα ήταν τρελό» να αυτοκτονήσει. «Έχω μια ζωή και θέλω να επιστρέψω στη ζωή μου», ισχυρίζεται.

: Ο Έπστιν συναντά έναν ψυχολόγο της φυλακής – όπως επιβεβαιώνεται σε μια έκθεση του FBI στην τελευταία έκδοση των αρχείων. Επιμένει ότι «δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να αυτοκτονήσει» και ότι «θα ήταν τρελό» να αυτοκτονήσει. «Έχω μια ζωή και θέλω να επιστρέψω στη ζωή μου», ισχυρίζεται. 29 Ιουλίου : Σύμφωνα με άλλη έκθεση του FBI στα αρχεία, πράκτορες και εισαγγελείς συναντούν τους δικηγόρους του, «οι οποίοι, σε πολύ γενικές γραμμές, συζήτησαν την πιθανότητα επίλυσης της υπόθεσης και την πιθανότητα συνεργασίας του κατηγορουμένου».

: Σύμφωνα με άλλη έκθεση του FBI στα αρχεία, πράκτορες και εισαγγελείς συναντούν τους δικηγόρους του, «οι οποίοι, σε πολύ γενικές γραμμές, συζήτησαν την πιθανότητα επίλυσης της υπόθεσης και την πιθανότητα συνεργασίας του κατηγορουμένου». 30 Ιουλίου : Ο Έπστιν μεταφέρεται πίσω στο SHU μετά από μια εβδομάδα υπό παρακολούθηση για αυτοκτονία στο νοσοκομειακό τμήμα. Τώρα έχει έναν συγκρατούμενο – τον Εφρέιν Ρέγιες – ώστε να μην είναι μόνος και του δίνεται το κελί που βρίσκεται πιο κοντά στο γραφείο των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

: Ο Έπστιν μεταφέρεται πίσω στο SHU μετά από μια εβδομάδα υπό παρακολούθηση για αυτοκτονία στο νοσοκομειακό τμήμα. Τώρα έχει έναν συγκρατούμενο – τον Εφρέιν Ρέγιες – ώστε να μην είναι μόνος και του δίνεται το κελί που βρίσκεται πιο κοντά στο γραφείο των σωφρονιστικών υπαλλήλων. 31 Ιουλίου : Ο Έπστιν εξακολουθεί να είναι κακοδιάθετος, παραπονιέται ότι η τουαλέτα στο κελί του έχει διαρροή και δεν αντέχει τον ήχο του τρεχούμενου νερού. Λέει επίσης ότι δεν κοιμάται καλά επειδή ο συγκρατούμενός του δεν σταματά να μιλάει. Σε μια νέα ακροαματική διαδικασία, φαίνεται κατηφής, αν και ο ψυχολόγος της φυλακής επιμένει ότι δεν χρειάζεται να επιστρέψει στην παρακολούθηση για αυτοκτονία, καθώς ο Έπστιν έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να παλέψει και να κερδίσει την υπόθεσή του.

: Ο Έπστιν εξακολουθεί να είναι κακοδιάθετος, παραπονιέται ότι η τουαλέτα στο κελί του έχει διαρροή και δεν αντέχει τον ήχο του τρεχούμενου νερού. Λέει επίσης ότι δεν κοιμάται καλά επειδή ο συγκρατούμενός του δεν σταματά να μιλάει. Σε μια νέα ακροαματική διαδικασία, φαίνεται κατηφής, αν και ο ψυχολόγος της φυλακής επιμένει ότι δεν χρειάζεται να επιστρέψει στην παρακολούθηση για αυτοκτονία, καθώς ο Έπστιν έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να παλέψει και να κερδίσει την υπόθεσή του. 8 Αυγούστου: Ο Έπστιν συναντά δύο από τους δικηγόρους του για να υπογράψει μια νέα διαθήκη που τοποθετεί 577 εκατομμύρια δολάρια σε ένα καταπιστευματικό ταμείο. Η Λευκορωσίδα σύντροφός του εδώ και δέκα χρόνια, η 30χρονη Καρίνα Σούλιακ, θα λάβει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και των σπιτιών του στη Φλόριντα, τη Νέα Υόρκη, το Νέο Μεξικό και τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους. Ο Έπστιν κληροδοτεί επίσης στη Σούλιακ ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 33 καρατίων και 48 χαλαρά διαμάντια «εν όψει γάμου». Η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο αδελφός του, Μαρκ, λαμβάνουν 10 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας.

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 8 π.μ.: Ο συγκρατούμενός του Εφρέιν Ρέγιες απομακρύνεται μετά την προσέλευσή του στο δικαστήριο και την απελευθέρωσή του, αφήνοντας τον Έπστιν μόνο του. Κανείς δεν έχει οριστεί να αντικαταστήσει τον Ρέγιες, παρόλο που το προσωπικό γνωρίζει ότι ο φύλακάς τους έχει ορίσει ότι, μετά την προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας, ο Έπστιν δεν πρέπει να είναι μόνος.

Βέβαια, σημειώνεται πως οι δύο κάμερες με θέα στο κελί του δεν λειτουργούν σωστά.

9 π.μ.: Με την κυκλοφορία εκατοντάδων δικαστικών εγγράφων που αποκαλύπτουν νέες λεπτομέρειες – μερικές από τις οποίες είναι αρκετά παραστατικές – σχετικά με τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, ο Έπστιν περνά την ημέρα με τους δικηγόρους του σε μια αίθουσα συσκέψεων.

Οι εξελίξεις στο δικαστήριο δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές, αλλά ένας από τους δικηγόρους, ο Ριντ Βάινγκαρτεν, θα επιμείνει αργότερα ότι ο Έπστιν δεν έδειξε σημάδια ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει.

4 μ.μ.: Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε απόσταση μόλις 4,5 μέτρων από το κελί του, οι φρουροί Τόβα Νόελ και Γκίτο Μπονόμε ξεκινούν τη βάρδια τους παραλείποντας να πραγματοποιήσουν τον πρώτο από μια σειρά ελέγχων στον όροφο του στις 4 μ.μ. κατά την «καταμέτρηση κρατουμένων».

Είναι το πρώτο από πολλά «γκρίζα σημεία». Από τα μεσάνυχτα έως τις 6:30 π.μ., ο Νόελ θα συμπληρώσει και θα υπογράψει τουλάχιστον 75 ξεχωριστά αρχεία, αναφέροντας ψευδώς ότι οι φρουροί πραγματοποίησαν 30λεπτες περιπολίες για να ελέγξουν τον Έπστιν. Στην πραγματικότητα, ο Έπσταϊν βρίσκεται ακόμα με τους δικηγόρους του και επιστρέφει μόνο στις 6:45 μ.μ.

7 μ.μ.: Ο Νόελ συνοδεύει τον Έπστιν στο κελί του, αφού του επιτρέπει να τηλεφωνήσει στη φίλη του, Σούλιακ. Σύμφωνα με το ημερολόγιο της φυλακής, ο φρουρός αναφέρει ότι ήταν «μια ευχάριστη κλήση σε καλή διάθεση, χωρίς τίποτα ασυνήθιστο».

Ο Νόελ συνοδεύει τον Έπστιν στο κελί του, αφού του επιτρέπει να τηλεφωνήσει στη φίλη του, Σούλιακ. Σύμφωνα με το ημερολόγιο της φυλακής, ο φρουρός αναφέρει ότι ήταν «μια ευχάριστη κλήση σε καλή διάθεση, χωρίς τίποτα ασυνήθιστο». 10 μ.μ .: Μέχρι αυτή την ώρα, όλοι οι κρατούμενοι έχουν κλειδωθεί στα κελιά τους για τη νύχτα. Ο Νόελ και ο Μπονόμε δεν πραγματοποιούν ούτε την καταμέτρηση των κρατουμένων στις 10 μ.μ., αν και καταγράφουν ότι το έκαναν.

.: Μέχρι αυτή την ώρα, όλοι οι κρατούμενοι έχουν κλειδωθεί στα κελιά τους για τη νύχτα. Ο Νόελ και ο Μπονόμε δεν πραγματοποιούν ούτε την καταμέτρηση των κρατουμένων στις 10 μ.μ., αν και καταγράφουν ότι το έκαναν. 10:30 μ.μ.: Το βίντεο παρακολούθησης από την μόνη σχετική κάμερα που είναι γνωστό ότι λειτουργούσε εκείνο το βράδυ δείχνει τον Νόελ να πλησιάζει για λίγο και στη συνέχεια να απομακρύνεται από την πόρτα του ορόφου L, όπου κρατείται ο Έπστιν. Αυτή είναι επίσημα η τελευταία φορά που κάποιος πλησιάζει την είσοδο του ορόφου μέχρι να ανακαλυφθεί το πτώμα του.

Αν και το FBI ισχυρίζεται ότι αυτή η λειτουργούσα κάμερα θα είχε καταγράψει οποιονδήποτε ανέβαινε τις σκάλες προς το κελί του Έπστιν, οι επικριτές επισημαίνουν ότι η θέα είναι στην πραγματικότητα μερικώς κρυμμένη, σε σημείο που κάποιος θα μπορούσε να ανέβει χωρίς να τον δει κανείς.

10:39 μ.μ.: Το βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης δείχνει μια «πορτοκαλί λάμψη» στις ίδιες σκάλες. Οι αρχές πάντα επέμεναν ότι κανείς άλλος εκτός από τους φρουρούς δεν μπήκε στην περιοχή εκείνη τη νύχτα. Ωστόσο, σε ένα υπόμνημα του FBI που περιλαμβάνεται στα νέα αρχεία, ένας πράκτορας σημειώνει ότι «μια πορτοκαλί λάμψη φαίνεται να ανεβαίνει τις σκάλες του επιπέδου L – πιθανόν να είναι ένας κρατούμενος που συνοδεύεται σε αυτό το επίπεδο».

Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο επίσης διερεύνησε τις συνθήκες του θανάτου του Έπστιν, διαφώνησε, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ήταν ένας μη αναγνωρισμένος σωφρονιστικός υπάλληλος που μετέφερε πορτοκαλί «λευκά είδη ή κλινοσκεπάσματα».

10:41 μ.μ.: Το υπόμνημα του FBI αναφέρει ένα «άτομο» που μπαίνει στο οπτικό πεδίο «από την κατεύθυνση είτε του L Tier είτε από την έξοδο προς το πλυσταριό».

Είναι το ίδιο άτομο; Το CBS News ρώτησε ανεξάρτητους αναλυτές βίντεο, οι οποίοι δήλωσαν ότι η κίνηση της πορτοκαλί θολής μορφής «ταιριάζει περισσότερο με έναν κρατούμενο – ή κάποιον που φοράει πορτοκαλί στολή φυλακής – παρά με έναν σωφρονιστικό υπάλληλο».

10:58 μ.μ.: Η αρχή του περιβόητου «χαμένου λεπτού» από το 11ωρο βίντεο παρακολούθησης της φυλακής στην περιοχή κοντά στο κελί του Έπστιν. Το κενό στο βίντεο έχει τροφοδοτήσει από καιρό τις θεωρίες συνωμοσίας που υποστηρίζουν ότι αυτή είναι η στιγμή που κάποιος μπαίνει στο κελί του Έπστιν για να τον σκοτώσει και ότι οι αρχές προσπάθησαν να το καλύψουν διαγράφοντας τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε αργότερα ότι το σύντομο κενό προκλήθηκε επειδή το σύστημα εγγραφής επαναρυθμιζόταν κάθε βράδυ, με αποτέλεσμα να χάνεται ένα λεπτό κάθε 24 ώρες. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία από τα αρχεία Έπστιν επιβεβαιώνουν προηγούμενες αναφορές ότι οι αξιωματούχοι είχαν πάντα στην κατοχή τους το πλήρες βίντεο και ότι δεν υπήρχε κανένα λεπτό που να λείπει.

Η παρεξήγηση προέκυψε αφότου, το 2024, ένας πράκτορας του FBI κατέστρεψε το πρωτότυπο αντίγραφο του βίντεο με το σκεπτικό ότι η υπόθεση θεωρούνταν κλειστή.

Σάββατο, 10 Αυγούστου 12 π.μ. έως 6.30 π.μ.: Ο Νόελ και ο Μάικλ Τόμας, που αναλαμβάνει τη θέση του Μπονόμε τα μεσάνυχτα, δεν ολοκληρώνουν την καταμέτρηση των κρατουμένων στις 3 π.μ. και στις 5 π.μ., καθώς και τους ελέγχους του Έπστιν κάθε 30 λεπτά. Αντ’ αυτού, οι φρουροί παραμένουν στα γραφεία τους, κινούμενοι περιστασιακά στον κοινόχρηστο χώρο. Αφιερώνουν μέρος του χρόνου τους για να ψάχνουν πωλήσεις επίπλων και μοτοσικλετών στους υπολογιστές τους. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κοιμόντουσαν για τρεις ώρες.

Αργότερα, οι δύο φρουροί κατηγορήθηκαν για παραποίηση αρχείων.

6:30 π.μ .: Οι φρουροί μπαίνουν στην πτέρυγα του Έπστιν για να σερβίρουν το πρωινό, σπρώχνοντας δίσκους με δημητριακά μέσα από τις θυρίδες των κελιών.

.: Οι φρουροί μπαίνουν στην πτέρυγα του Έπστιν για να σερβίρουν το πρωινό, σπρώχνοντας δίσκους με δημητριακά μέσα από τις θυρίδες των κελιών. 6:33 π.μ.: Ο Τόμας ανακαλύπτει τον Έπστιν αναίσθητο στο πάτωμα του κελιού του και αργότερα λέει ότι τον κούνησε από μια σχεδόν καθιστή θέση στην οποία κρεμόταν από μια αυτοσχέδια θηλιά φτιαγμένη από ένα σεντόνι.

Τα πόδια του Έπστιν είναι τεντωμένα και οι γλουτοί του απέχουν λίγο περισσότερο από 2,5 εκατοστά από το πάτωμα. Σύμφωνα με ένα σημείωμα του σωφρονιστικού τμήματος, είναι «κρύος» και «δεν έχει αισθητό σφυγμό». Ο Τόμας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και λέει σε έναν προϊστάμενο: «Ο Έπστιν κρεμάστηκε». Ο Τόμας παραδέχεται αμέσως ότι δεν έκαναν τους ελέγχους τους και ότι «τα έκαναν θάλασσα».

6:49 π.μ. : Ένας φωτογράφος τραβάει φωτογραφίες του Έπστιν, συμπεριλαμβανομένων των τραυμάτων στον λαιμό του, καθώς βρίσκεται σχεδόν γυμνός σε ένα φορείο με γιατρούς να προσπαθούν να τον επαναφέρουν. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ο θάνατός του στις 7.36 π.μ.

: Ένας φωτογράφος τραβάει φωτογραφίες του Έπστιν, συμπεριλαμβανομένων των τραυμάτων στον λαιμό του, καθώς βρίσκεται σχεδόν γυμνός σε ένα φορείο με γιατρούς να προσπαθούν να τον επαναφέρουν. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ο θάνατός του στις 7.36 π.μ. 6:35 μ.μ.: Πράκτορες του FBI φτάνουν και βρίσκουν το κελί του Έπστιν σε αταξία. Όπως αποκαλύπτουν δεκάδες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τέσσερις ώρες νωρίτερα – και περιλαμβάνονται στην τελευταία δέσμη αρχείων – κρίσιμα στοιχεία έχουν ανακατευτεί και μετακινηθεί.

Πράκτορες του FBI φτάνουν και βρίσκουν το κελί του Έπστιν σε αταξία. Όπως αποκαλύπτουν δεκάδες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τέσσερις ώρες νωρίτερα – και περιλαμβάνονται στην τελευταία δέσμη αρχείων – κρίσιμα στοιχεία έχουν ανακατευτεί και μετακινηθεί. 12 Αυγούστου: Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Γουίλιαμ Μπαρ παραδέχεται «σοβαρές παρατυπίες» χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αργότερα κατηγορεί «μια τέλεια καταιγίδα λαθών».

Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Γουίλιαμ Μπαρ παραδέχεται «σοβαρές παρατυπίες» χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αργότερα κατηγορεί «μια τέλεια καταιγίδα λαθών». 17 Αυγούστου: Η επικεφαλής ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης κρίνει τον θάνατο ως αυτοκτονία.

Οι έρευνες έχουν ανοίξει εκ νέου προκειμένου να εξακριβωθεί αν πρόκειται για δολοφονία η αυτοχειρία.