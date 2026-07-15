Ένας Μεξικανός υπήκοος έχασε τη ζωή του στη Φλόριντα των ΗΠΑ, στην προσπάθειά του να διαφύγει από πράκτορες της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, κοντά στην τουριστική πόλη Σεντ Ογκάστιν.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της τροχαίας, ο άνδρας παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από φορτηγό με ρυμουλκούμενο, ενώ έτρεχε για να ξεφύγει από τους πράκτορες στον χώρο στάθμευσης ενός πρατηρίου καυσίμων. Στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν άλλα τρία άτομα, τα οποία επίσης τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από τις αρχές.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Ασφαλείας (DHS) επιβεβαίωσε την εθνικότητα του θύματος και έκανε λόγο για μια επιχείρηση επιβολής του νόμου, στην οποία συμμετείχαν πράκτορες της ICE και της υπηρεσίας ερευνών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

Τρίτος θάνατος σε λίγες μέρες

Αυτό το περιστατικό αποτελεί τουλάχιστον τον τρίτο θάνατο που καταγράφεται σε επιχειρήσεις της ICE μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Την προηγούμενη εβδομάδα, ένας Μεξικανός οικογενειάρχης έπεσε νεκρός από πυρά πράκτορα στο Χιούστον, ενώ παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα στο Μπίντεφορντ, με θύμα έναν 26χρονο Κολομβιανό μετανάστη, ο οποίος στοχοποιήθηκε κατά λάθος.

Οι θάνατοι αυτοί έχουν εντείνει το κλίμα οργής και τις έντονες επικρίσεις στις ΗΠΑ κατά της ICE και των μεθόδων που χρησιμοποιεί για την εφαρμογή της πολιτικής μαζικών απελάσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η υπηρεσία δέχεται συχνά σφοδρή κριτική για υπερβολικά επιθετική συμπεριφορά, ειδικά μετά τις απώλειες των Αμερικανών πολιτών Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη στις αρχές του έτους, οι οποίες συνοδεύτηκαν από βίντεο που διέψευδαν την επίσημη εκδοχή των αρχών.