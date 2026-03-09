Εικόνες από το Τελ Αβίβ δείχνουν τις συνέπειες των ζημιών που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, καθώς οι εντάσεις συνεχίζουν να αυξάνονται καθημερινά στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Στο βίντεο που ακολουθεί απεικονίζονται ισραηλινά σωστικά συνεργεία που αναζητούν εγκλωβισμένους πολίτες κάτω από τα συντρίμμια και μηχανήματα που απομακρύνουν τα μπάζα από το κτήριο που κατέρρευσε μετά από το ιρανικό πλήγμα, που έλαβε χώρα την Κυριακή 8 Μαρτίου.

Δείτε το βίντεο