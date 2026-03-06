Νέα βίντεο έχουν κυκλοφορήσει από τις ιρανικές επιθέσεις στο Ντουμπάι.

Τρομακτικός ήχος, συντριβή και μεγάλο σύννεφο καπνού

Το υλικό, που καταγράφηκε από κατοίκους της πόλης των Εμιράτων στις 2 Μαρτίου, δείχνει τις στιγμές των επιθέσεων: πρώτα τον δυνατό βόμβο (τυπικό των drones Shahed της Τεχεράνης), στη συνέχεια τη συντριβή, ακολουθούμενη από ένα μεγάλο σύννεφο καπνού και φωτιάς.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις

Εν τω μεταξύ, οι επιθέσεις στην πόλη συνεχίζονται, με ειδοποιήσεις να φτάνουν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, προειδοποιώντας για πιθανή πυραυλική επίθεση.

Δείτε το βίντεο