Νέο βίντεο αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές της συντριβής του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους F-16 στην επαρχία Γιάλοβα, νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

Στα πλάνα φαίνεται το αεροσκάφος να καταλήγει στο έδαφος σε δασική περιοχή και να τυλίγεται αμέσως στις φλόγες, προκαλώντας μια τεράστια έκρηξη που συνοδεύτηκε από πυκνό μαύρο καπνό.

Το βίντεο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Hurriyet:

Ευτυχώς, ο χειριστής του αεροσκάφους, Ταγματάρχης E.T., έκανε χρήση του συστήματος εκτίναξης την τελευταία στιγμή και γλίτωσε τα χειρότερα. Ο πιλότος μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο της Τουρκίας για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρξαν θύματα στο σημείο της πτώσης.

Παράλληλα, με εντολή δύο Εισαγγελέων, ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων ξεκίνησε ήδη την εξέταση των συντριμμιών και των δεδομένων πτήσης για τη σύνταξη του τελικού πορίσματος.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την παλαιότητα και την κατάσταση του αεροπορικού στόλου της χώρας. Ειδικοί αναλυτές επισημαίνουν πως, εάν αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους, η συντριβή ενδέχεται να συνδέεται με τη χαμηλή διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και τα προβλήματα συντήρησης που προκάλεσαν οι κυρώσεις CAATSA, οι οποίες έχουν περιορίσει τη διαθεσιμότητα των τουρκικών μαχητικών στο 50%.