Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ένα νέο και ταυτόχρονα συγκλονιστικό βίντεο σαν σκηνή από κινηματογραφική ταινία, είδε το «φως» της δημοσιότητας από τη συντριβή του αεροσκάφους της UPS στο Λούισβιλ των ΗΠΑ.

Το πρόσφατα δημοσιευμένο βίντεο καταγράφηκε από την κάμερα ενός φορτηγού με τον οδηγό να σοκάρεται από το θέαμα που αντικρίζει μερικά μέτρα μακριά του.

Newly released footage captured by the dashcam of a truck driver, showing today’s crash of UPS Flight 2976, a McDonnell Douglas MD-11 Cargo Plane operated by UPS Airlines, during takeoff from Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/bLKKoZstRP — OSINTdefender (@sentdefender) November 5, 2025

Θυμίζουμε πως την Τρίτη 4/11, αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της UPS συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Λούισβιλ« Muhammad Ali», στην πολιτεία Κεντάκι (κεντρικές ΗΠΑ), αμέσως μετά την απογείωσή του, ανακοίνωσαν η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και η εταιρεία μεταφορών UPS. Τραγικός απολογισμός της συντριβής ήταν 7 νεκροί οι οποίοι ήταν μέλη του πληρώματος.