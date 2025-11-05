Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ένα νέο και ταυτόχρονα συγκλονιστικό βίντεο σαν σκηνή από κινηματογραφική ταινία, είδε το «φως» της δημοσιότητας από τη συντριβή του αεροσκάφους της UPS στο Λούισβιλ των ΗΠΑ.

Το πρόσφατα δημοσιευμένο βίντεο  καταγράφηκε από την κάμερα ενός φορτηγού με τον οδηγό να σοκάρεται από το θέαμα που αντικρίζει μερικά μέτρα μακριά  του.

Θυμίζουμε πως την Τρίτη 4/11, αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της UPS συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Λούισβιλ« Muhammad Ali», στην πολιτεία Κεντάκι (κεντρικές ΗΠΑ), αμέσως μετά την απογείωσή του, ανακοίνωσαν η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και η εταιρεία μεταφορών UPS. Τραγικός απολογισμός της συντριβής ήταν 7 νεκροί οι οποίοι ήταν μέλη του πληρώματος.

