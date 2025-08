Στο φως έρχεται, μετά την έγκριση που έδωσε την Κυριακή η οικογένειά του, ένα ακόμη βίντεο από ισραηλινό όμηρο το οποίο αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που περνάει στη Γάζα.

Πρόκειται για τον 22χρονο Ρομ Μπρασλάφκσι, ο οποίος στο βίντεο εμφανίζεται ξαπλωμένος να λέει ότι πονάει το πόδι του και με δυσκολία μπορεί να περπατήσει, ενώ η γενικότερη εικόνα του μαρτυρά την εξαθλίωση που βιώνει, αφού λέει ότι υποφέρει από την έντονη πείνα.

Το βίντεο δόθηκε αρχικά την Πέμπτη από την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, ωστόσο η οικογένειά του το έδωσε χθες στη δημοσιότητα.

“My name is Rom Braslavski. I am 22 years old from Jerusalem.

I am a prisoner of the Islamic Jihad. I’ve been here almost two years.

I am suffering terribly. A suffering that doesn’t look good, my foot, I cannot stand or go to the bathroom.

I am out of food and drink…

Three… pic.twitter.com/HYf4XHB7r7

— Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) August 3, 2025