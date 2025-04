Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, 19 Απριλίου, στη δημοσιότητα ένα ακόμη βίντεο όπου εμφανίζεται ένας από τους ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Το βίντεο που δημοσιοποίησαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ διαρκεί περίπου τέσσερα λεπτά και δείχνει τον όμηρο Ελκάνα Μπόχμποτ να μιλάει στο τηλέφωνο, αρχικά στα εβραϊκά και στη συνέχεια στα αγγλικά.

Hamas releases new video of an Israeli hostage. pic.twitter.com/s2hEMnVbFP

— Clash Report (@clashreport) April 19, 2025