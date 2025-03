Οι Ταξιαρχίες Εζεντίμ αλ Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, έδωσε το Σάββατο στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει μια ομάδα Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι στη Γάζα, ενώ το μέλλον της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει αβέβαιο.

Το βίντεο, το οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να εξακριβώσει αμέσως την αυθεντικότητά του, δείχνει τρία ανθρώπους με τα πρόσωπά τους να φαίνονται, δύο από τα οποίους φαίνεται να είναι όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι τον Φεβρουάριο. Ο τρίτος άνθρωπος στο βίντεο, με το πρόσωπό του ακάλυπτο, ζητά μιλώντας στα εβραϊκά από την ισραηλινή κυβέρνηση να τον αφήσει ελεύθερο. Μαζί τους εμφανίζονται και άλλοι δύο άνδρες, με τα πρόσωπά τους να επεξεργασμένο στο βίντεο να φαίνονται θολά.

Στο τέλος του βίντεο, ένα μήνυμα προειδοποιεί ότι «μόνο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα τους φέρει πίσω ζωντανούς».

Hamas released this video of the Horn brothers before the release of Iair recently.

The family explicitly asked for the video to be shared. It must be that they approve and agree with the message – Netenyahu and his cronies are to blame for their prolonged hell. pic.twitter.com/KkvKy7kPu5

— Niz (@NizMhani) March 1, 2025