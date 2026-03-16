Νέο βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου δόθηκε στη δημοσιότητα, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση ενός ακόμη βίντεο που τον δείχνει να πίνει καφέ που ουσιασικά διαψεύδει φήμες περί θανάτου του σε ιρανική επίθεση.

Στο νέο βίντεο διάρκειας περίπου 90 δευτερολέπτων, ο Νετανιάχου εμφανίζεται να συνομιλεί με πολίτες στον δρόμο. Κατά τη διάρκεια της σύντομης αυτής παρουσίας, υπογραμμίζει τη σημασία του να βγαίνουν οι πολίτες από τα σπίτια τους για λίγο καθαρό αέρα, ενώ παράλληλα ρωτά περαστικούς για το πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο.

שומרים על ההנחיות ומנצחים ביחד >> pic.twitter.com/HC5w3PqKuV — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 16, 2026

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απευθύνει, επίσης, μήνυμα υπομονής προς τους πολίτες, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος με το Iράν.