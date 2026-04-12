Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Κίνα καταγράφει εντυπωσιακές επιχειρησιακές δραστηριότητες μονάδων του Πολεμικού της Ναυτικού στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας, με στόχο την ανάδειξη των αυξημένων δυνατοτήτων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται πολεμικά πλοία που ανήκουν σε μοίρα αντιτορπιλικών να πραγματοποιούν σύνθετες ασκήσεις εν πλω. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ανεφοδιασμοί τόσο πλάι-πλάι, όσο και από την πρύμνη, διαδικασίες που απαιτούν υψηλό επίπεδο συντονισμού και ακρίβειας.

Παράλληλα, το βίντεο παρουσιάζει και αξιολόγηση βολών με πραγματικά πυρά, στο πλαίσιο ασκήσεων που αποσκοπούν στη δοκιμή της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των μονάδων.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς και γεωπολιτικούς αναλυτές, η δημοσιοποίηση τέτοιου είδους ασκήσεων ενδέχεται να αποτελεί και έμμεσο μήνυμα προς την Ταϊβάν, στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, εκτιμάται ότι πρόκειται για ακόμη ένα βίντεο προβολής στρατιωτικής ισχύος από την Κίνα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αστάθειας, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε εξέλιξη και να διαμορφώνει το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον.