Μια σφοδρή, μετωπική επίθεση εναντίον των Δημοκρατικών εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος τους κατηγορεί ευθέως ότι χρησιμοποιούν απειλές περί παραπομπών και διώξεων προκειμένου να εκφοβίσουν κυβερνητικούς αξιωματούχους, πολιτικούς φίλους και μεγάλους χρηματοδότες του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες των πολιτικών του αντιπάλων ως «εκβιασμό στο υψηλότερο επίπεδο», ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως οι Δημοκρατικοί φτάνουν στο σημείο να απειλούν με φυλάκιση ακόμη και επιφανείς δωρητές, με αποκλειστικό γνώμονα την πολιτική τους ταυτότητα. Ο ίδιος κάνει λόγο για πρωτοφανή «εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης» και «δικαστικό πόλεμο» (lawfare), καταγγέλλοντας παράλληλα ότι έχουν ήδη αποσταλεί απειλητικές επιστολές σε απολύτως αθώους πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Δημοκρατική γερουσιαστή από το Μίσιγκαν, Ελίσα Σλότκιν. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η γερουσιαστής έχει δηλώσει την πρόθεσή της να στραφεί εναντίον νέων ανθρώπων που είτε ασπάζονται τις αξίες των Ρεπουμπλικανών, είτε δείχνουν την παραμικρή κλίση να στηρίξουν το κόμμα.

Ως απάντηση στο κλίμα αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως δίνει ρητή εντολή στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει άμεσα το ζήτημα, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελλόμενες πρακτικές ως «εγκληματική ενέργεια».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Οι Δημοκρατικοί περιφέρονται απειλώντας πολύ κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων, με Παραπομπή [Impeachment] και πολλές άλλες μορφές τιμωρίας, παρόλο που παραδέχονται ότι δεν έχουν κανένα λόγο να το κάνουν, και δεν έχουν διαπραχθεί, ούτε καν περάσει από το μυαλό, πράξεις που επιδέχονται παραπομπή από τα θύματα αυτής της παράνομης διαδικασίας. Αυτό είναι εκβιασμός στο υψηλότερο επίπεδο και θα πρέπει να λογοδοτήσουν για αυτό.

Επίσης, απειλούν τους Δωρητές μας, μερικούς από τους πιο σεβαστούς ανθρώπους οπουδήποτε στον Κόσμο, με φυλάκιση και πολλά άλλα επίπεδα τιμωρίας, απλώς και μόνο επειδή τυχαίνει να είναι Ρεπουμπλικανοί ή υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών. Αυτό είναι Εργαλειοποίηση και Δικαστικός Πόλεμος σε άλλο επίπεδο. Η Γερουσιαστής από το Μίσιγκαν, Ελίσα Σλότκιν, λέει ότι πρόκειται να στραφεί εναντίον όλων των νέων ανθρώπων που πιστεύουν στις Ρεπουμπλικανικές Αξίες και που δείχνουν έστω και την παραμικρή τάση να γίνουν Ρεπουμπλικανοί.

Η φυλάκιση θα έπρεπε να είναι εναντίον αυτών των ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ και οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να ξυπνήσουν, γρήγορα! Απειλητικές επιστολές έχουν σταλεί σε πολλούς ανθρώπους, όλοι τους αθώοι, από Πολιτικούς Ηγέτες των Δημοκρατικών. Με την κοινοποίηση αυτής της δήλωσης, διατάζω το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει αυτή την εγκληματική πράξη, αμέσως!».