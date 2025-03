«Ο Ζελένσκι δεν φάνηκε να θέλει ειρήνη», επανέλαβε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την χθεσινή επεισοδιακή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Φεύγοντας από την Ουάσιγκτον για να περάσει το Σαββατοκύριακο στην κατοικία του στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του «δεν πήγε καλά», επικρίνοντας τον Ζελένσκι ότι «υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

JUST IN: President Trump says Zelensky wanted to come back to the White House “right now” but he wouldn’t let him.

Reporter: “How long do you think it will take for Zelensky to want peace and be invited back to the White House?

Trump: “Well, he says he wants it now. He wants to… pic.twitter.com/soFrrzBkry

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 28, 2025