Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν νέους δασμούς από την 1η Οκτωβρίου 2025, της τάξης του 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός αν αυτό κατασκευάζεται στις ΗΠΑ, ύψους 50% σε εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και συναφή προϊόντα, 30% σε ταπετσαρισμένα έπιπλα και 25% στις εισαγωγές όλων των βαρέων φορτηγών από το εξωτερικό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με συνεχόμενες αναρτήσεις στην πλατφόρμα Truth Social, ενημέρωσε για τις προαναφερθείσες αποφάσεις του.

«Από την 1η Οκτωβρίου 2025, θα επιβάλλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν μια εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ το εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων της στην Αμερική. Ο όρος «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ» θα ορίζεται ως «έναρξη εργασιών» ή/και «υπό κατασκευή». Συνεπώς, δεν θα υπάρχει δασμός σε αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα εάν έχει ξεκινήσει η κατασκευή. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

«Θα επιβάλουμε δασμό 50% σε όλα τα ντουλάπια κουζίνας, τα μπάνια και τα σχετικά προϊόντα, από την 1η Οκτωβρίου 2025. Επιπλέον, θα χρεώνουμε δασμό 30% στα ταπετσαρισμένα έπιπλα. Ο λόγος για αυτό είναι η μεγάλης κλίμακας «ΠΛΗΜΜΥΡΑ» αυτών των προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλες εξωτερικές χώρες. Είναι μια πολύ άδικη πρακτική, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε, για λόγους εθνικής ασφάλειας και για άλλους λόγους, τη διαδικασία παραγωγής μας. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

«Προκειμένου να προστατεύσω τους μεγάλους κατασκευαστές βαρέων φορτηγών μας από τον αθέμιτο εξωτερικό ανταγωνισμό, θα επιβάλω, από την 1η Οκτωβρίου 2025, δασμό 25% σε όλα τα «Βαρέα (Μεγάλα!) Φορτηγά» που κατασκευάζονται σε άλλα μέρη του κόσμου. Επομένως, οι μεγάλοι κατασκευαστές μεγάλων εταιρειών φορτηγών μας, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks και άλλες, θα προστατεύονται από την επίθεση εξωτερικών διακοπών. Χρειαζόμαστε οι οδηγοί φορτηγών μας να είναι οικονομικά υγιείς και ισχυροί, για πολλούς λόγους, αλλά πάνω απ’ όλα, για σκοπούς Εθνικής Ασφάλειας!».

«Ο λόγος για την επιβολή των δασμών είναι η μαζική “πλημμύρα” αυτών των προϊόντων στην αγορά των ΗΠΑ από τρίτες χώρες. Πρόκειται για μια πολύ άδικη πρακτική. Πρέπει να προστατεύσουμε, για λόγους εθνικής ασφάλειας και οικονομικής σταθερότητας, τη διαδικασία της εγχώριας παραγωγής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

