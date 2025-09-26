Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν νέους δασμούς από την 1η Οκτωβρίου 2025, της τάξης του 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός αν αυτό κατασκευάζεται στις ΗΠΑ, ύψους 50% σε εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και συναφή προϊόντα, 30% σε ταπετσαρισμένα έπιπλα και 25% στις εισαγωγές όλων των βαρέων φορτηγών από το εξωτερικό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με συνεχόμενες αναρτήσεις στην πλατφόρμα Truth Social, ενημέρωσε για τις προαναφερθείσες αποφάσεις του.

«Από την 1η Οκτωβρίου 2025, θα επιβάλλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν μια εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ το εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων της στην Αμερική. Ο όρος «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ» θα ορίζεται ως «έναρξη εργασιών» ή/και «υπό κατασκευή». Συνεπώς, δεν θα υπάρχει δασμός σε αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα εάν έχει ξεκινήσει η κατασκευή. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Starting October 1st, 2025, we will be imposing a 100% Tariff on any branded or patented Pharmaceutical Product, unless a Company IS BUILDING their Pharmaceutical Manufacturing Plant in America. “IS BUILDING” will be defined as, “breaking ground” and/or “under construction.”… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 25, 2025

«Θα επιβάλουμε δασμό 50% σε όλα τα ντουλάπια κουζίνας, τα μπάνια και τα σχετικά προϊόντα, από την 1η Οκτωβρίου 2025. Επιπλέον, θα χρεώνουμε δασμό 30% στα ταπετσαρισμένα έπιπλα. Ο λόγος για αυτό είναι η μεγάλης κλίμακας «ΠΛΗΜΜΥΡΑ» αυτών των προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλες εξωτερικές χώρες. Είναι μια πολύ άδικη πρακτική, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε, για λόγους εθνικής ασφάλειας και για άλλους λόγους, τη διαδικασία παραγωγής μας. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

We will be imposing a 50% Tariff on all Kitchen Cabinets, Bathroom Vanities, and associated products, starting October 1st, 2025. Additionally, we will be charging a 30% Tariff on Upholstered Furniture. The reason for this is the large scale “FLOODING” of these products into the… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 25, 2025

«Προκειμένου να προστατεύσω τους μεγάλους κατασκευαστές βαρέων φορτηγών μας από τον αθέμιτο εξωτερικό ανταγωνισμό, θα επιβάλω, από την 1η Οκτωβρίου 2025, δασμό 25% σε όλα τα «Βαρέα (Μεγάλα!) Φορτηγά» που κατασκευάζονται σε άλλα μέρη του κόσμου. Επομένως, οι μεγάλοι κατασκευαστές μεγάλων εταιρειών φορτηγών μας, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks και άλλες, θα προστατεύονται από την επίθεση εξωτερικών διακοπών. Χρειαζόμαστε οι οδηγοί φορτηγών μας να είναι οικονομικά υγιείς και ισχυροί, για πολλούς λόγους, αλλά πάνω απ’ όλα, για σκοπούς Εθνικής Ασφάλειας!».

In order to protect our Great Heavy Truck Manufacturers from unfair outside competition, I will be imposing, as of October 1st, 2025, a 25% Tariff on all “Heavy (Big!) Trucks” made in other parts of the World. Therefore, our Great Large Truck Company Manufacturers, such as… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 25, 2025

«Ο λόγος για την επιβολή των δασμών είναι η μαζική “πλημμύρα” αυτών των προϊόντων στην αγορά των ΗΠΑ από τρίτες χώρες. Πρόκειται για μια πολύ άδικη πρακτική. Πρέπει να προστατεύσουμε, για λόγους εθνικής ασφάλειας και οικονομικής σταθερότητας, τη διαδικασία της εγχώριας παραγωγής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.