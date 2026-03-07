Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ πριν από λίγο πιθανότατα έφερε κεφαλή διασποράς, σύμφωνα με βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στην επίθεση, σύμφωνα με γιατρούς, όπως σημειώνουν οι Times of Israel. Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων αναφέρει ότι οι πολίτες σε περιοχές όπου ήχησαν οι σειρήνες μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τα καταφύγια.

Κεφαλές διασποράς σκορπίζουν δεκάδες μικρότερα πυρομαχικά σε απόσταση οκτώ χιλιομέτρων

Οι ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν προηγουμένως ότι το Ιράν έχει εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους που φέρουν κεφαλές διασποράς εναντίον του Ισραήλ. Η κεφαλή τέτοιων πυραύλων ανοίγει, καθώς κατεβαίνει και εξαπλώνει δεκάδες μικρότερα πυρομαχικά, σε ακτίνα περίπου 8 χιλιομέτρων.

Δείτε βίντεο