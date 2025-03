Ο Μητροπολίτης Κορυτσάς κ. Ιωάννης εξελέγη νέος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας από την Ιερά Σύνοδο της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας, διαδεχόμενος τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο κυρό Αναστάσιο.

Αμέσως μετά την αναγγελία της εκλογής, ο νέος Αρχιεπίσκοπος κατευθύνθηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου όπου έδωσε το Μεγάλο Μήνυμα με το οποίο αποδέχθηκε την εκλογή του, με τον κλήρο και το λαό να αναφωνεί το “Άξιος” και να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

New Archbishop of Albania Appointed, First Albanian to Lead the Albanian Orthodox Church Post-Communism #NewArchbishop #AlbanianOrthodoxChurch #JoanPelushi https://t.co/5ObuXtHPA1

Metropolitan Ioannis of Korçë was elected by the Holy Synod of the Orthodox Autocephalous Church of Albania as the new Archbishop of Tirana#orthodox_times https://t.co/iifz2VOWvO

— Orthodox Times (@orthodox_times) March 16, 2025

