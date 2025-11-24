Σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά συνιστά στους Αμερικανούς να είναι επιφυλακτικοί, να μην πιστεύουν σε μεγάλη πρόοδο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις συνομιλίες και διευκρινίζει σιβυλλικά πως «τουλάχιστον όχι ακόμα».

Ωστόσο, συμπληρώνει αμέσως ότι «κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει», αφήνοντας να εννοηθεί ότι γνωρίζει πράγματα που δεν είναι ανακοινώσιμα για την ώρα επισήμως.

Μια μέρα νωρίτερα, ο Τραμπ επέκρινε δημόσια το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ηγέτες για «την αντίσταση τους στο ειρηνευτικό του σχέδιο».

Το μήνυμα Τραμπ:

«Είναι όντως πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!»