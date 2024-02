Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, σε νέο βίντεο φαίνεται μπερδεμένος και πηγαινοέρχεται πίσω από τον Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας, προφανώς αβέβαιος για το πού θα σταθεί πριν από τις δηλώσεις του βασιλιά τη Δευτέρα.

Καθώς ο Αμπντάλα ετοιμαζόταν να εκφωνήσει την ομιλία του, ο Aμερικανός πρόεδρος δεν ήξερε πού ακριβώς έπρεπε να σταθεί, δίνοντας έτσι αφορμή σε πολλούς χρήστες του διαδικτύου που επιχειρούν να αποδείξουν τη φερόμενη ανικανότητα, λόγω ηλικίας, του Μπάιντεν εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Ο Μπάιντεν αμφιταλαντευόταν για κάποια λεπτά μεταξύ δύο θέσεων, προτού καταλήξει σε αυτό που ήταν αρχικά η πρώτη του επιλογή, στα αριστερά του Αμπντάλα και μπροστά από την ιορδανική σημαία.

Η αναποφασιστικότητα του προέδρου φάνηκε να αποπροσανατολίζει τον βασιλιά, ο οποίος κάποια στιγμή κοίταξε πάνω από τον αριστερό του ώμο, περιμένοντας να δει τον Μπάιντεν, ο οποίος δεν ήταν εκεί. «Άλλαξα πλευρά» είπε ο Μπάιντεν, προτού μετακινηθεί στην αριστερή πλευρά του χαμογελαστού βασιλιά Αμπντάλα.

BIDEN: What am I doing? Where am I going? pic.twitter.com/CNepEH1lO8

