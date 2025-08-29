«Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι», υποστηρίζει στη νεότερη έκκλησή του, προς την κυβέρνηση της Αιγύπτου, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, ο οποίος ζητά την «ανεμπόδιστη είσοδο στο μοναστήρι φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων για την επιβίωση».

Στη γραπτή δήλωση, ο Ηγούμενος αποκαλύπτει πως οι αιγυπτιακές Αρχές δεν επέτρεψαν στον Έλληνα Πρέσβη στο Κάϊρο, που επισκέφτηκε τη Μονή, να μπει στο εσωτερικό και να παραδώσει είδη πρώτης ανάγκης, σύμφωνα με το orthodoxia.info και τον Ανδρέα Λουδάρο.

Ο νομικός εκπρόσωπος του Δαμιανού, Χρήστος Κομπιλίρης, μιλώντας στο OPEN, έκανε λόγο για παραβίαση διπλωματικού απορρήτου, καθώς οι αιγυπτιακές Αρχές έφτασαν στο σημείο να ελέγξουν τον Έλληνα Πρέσβη, Νικόλαο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Οι 11 «πραξικοπηματίες», όταν άνοιξαν οι πόρτες της Μονής, επιχείρησαν να μπουν μέσα και υπήρξαν και τραυματίες: «Έκλεισαν οι πόρτες της Μονής αυτόματα. Ένας μοναχός, ο μοναχός Ακάκιος προσκείμενος στον Αρχιεπίσκοπο τραυματίστηκε. Προσπάθησαν να μπουν μέσα οι πραξικοπηματίες. Μπήκε μέσα ο Έλληνας Πρέσβης και μαζί του μπήκε ο μοναχός Νύμφων και προσπάθησαν να κάνουν έφοδο οι μοναχοί που ήταν έξω».

Ολόκληρη η δήλωση του Αρχιεπισκόπου:

«Χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα. Υπό τις εντολές του αρχιπραξικοπηματία μοναχού Ησύχιου Μοχάμεντ και του ντόπιου οπλοφορούντος επιχειρηματία Αντώνη Καζαμία, οι τοπικές αστυνομικές Αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Έλληνα Πρέσβη ο οποίος είναι δίπλα μας.

Απευθύνω έκκληση στην σεβαστή κυβέρνηση της Αιγύπτου να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη είσοδο στο μοναστήρι φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων για την επιβίωσή μας.

Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι μέσα στο μοναστήρι που αφιερώσαμε τις ζωές μας ,και δίνουμε την ύστατη μάχη για το μέλλον του».

Με μηνύσεις κατά των στασιαστών απειλεί ο Αρχιεπίσκοπος

Νωρίτερα, ο Ηγούμενος είχε προβεί σε άλλη γραπτή τοποθέτηση, όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μονή Σινά και είχε χαρακτηρίσει «αισχρό» το «υπόμνημα» που συνέταξαν οι μοναχοί, οι οποίοι ζητούν την παύση του.

«Σύντομα, η ελληνική Ποινική και Αστική Δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό “υπόμνημα”», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος.

Παράλληλα, τόνιζε πως όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δοθούν στην Ιερά Μονή Σινά και ζητούσε «ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό».

Ακολουθεί η γραπτή τοποθέτηση που είχε προηγηθεί:

«Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως. ‘Eτσι καθιστούν δυνατό τον δικαστικό έλεγχο όσων αναφέρουν.

Σύντομα η ελληνική Ποινική και Αστική Δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό “υπόμνημα”.

Φυσικά, όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή, και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντός της».