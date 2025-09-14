Ο Αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος είναι ο νέος Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος της ιστορικής Μονής Σινά, που εξελέγη πριν λίγο μέσα από τη διαδικασία ψηφοφορίας της Σιναϊτικής Αδελφότητας, μετά την παραίτηση του προκατόχου του Δαμιανού.

Η υποψηφιότητά του αποτέλεσε σημείο σύγκλισης και για τις δύο πλευρές της Αδελφότητας, γεγονός που διασφάλισε την εκλογή του χωρίς καμία αμφισβήτηση.

Από τα 20 μέλη που συμμετείχαν, έλαβε 19 ψήφους, ενώ ο ίδιος τήρησε το αρχαίο έθιμο ψηφίζοντας λευκό.

Η εκλογή του πιστεύεται ότι θα συμβάλει στη διασφάλιση κλίματος ενότητας και σταθερότητας στην Αδελφότητα.