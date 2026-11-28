Βίαιες συγκρούσεις, τραυματισμοί και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων σημάδεψαν την πανεθνική αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, την ημέρα που η Αλβανία γιορτάζει την 114η επέτειο της ανεξαρτησίας της.

Η κινητοποίηση, την οποία το Reuters περιγράφει ως διαμαρτυρία με πρωταγωνιστές φοιτητές, είχε κεντρικό αίτημα την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Ομάδες διαδηλωτών εκτόξευσαν πέτρες και μολότοφ, ενώ η αστυνομία απάντησε με κανόνια νερού, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν στην περιοχή του πρωθυπουργικού γραφείου. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν το απόγευμα και κοντά στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπου διαδηλωτές παρέμεναν απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις και εκτόξευαν μολότοφ, παρά την επέμβαση με δακρυγόνα.

Αστυνομικός στις φλόγες – Δημοσιογράφοι μεταξύ των τραυματιών

Οι πρώτες αναφορές των αλβανικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για 11 τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, δύο εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης και διαδηλωτές.

Αστυνομικός τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη ρίψη μολότοφ και πυροτεχνημάτων. Συνάδελφοί του έσπευσαν να τον βοηθήσουν και να σβήσουν τη φωτιά. Το μέσο αναφέρει επίσης προσαγωγές προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τραύματος μεταφέρθηκαν αστυνομικός, διαδηλωτές και δύο εκπρόσωποι των ΜΜΕ, ανάμεσά τους μία αλλοδαπή. Οι τραυματίες που είχαν φτάσει στο νοσοκομείο ήταν σε επαφή με το περιβάλλον και σε σταθερή κατάσταση. Παράλληλα, τρεις διαδηλωτές δέχθηκαν περίθαλψη στο σημείο των συγκρούσεων.

Από την Πλατεία Σκεντερμπέη στις συγκρούσεις έξω από κυβερνητικά κτήρια

Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί, τοπική ώρα, με συμμετοχές από διαφορετικές περιοχές της χώρας, αλλά και από την αλβανική διασπορά. Αλβανοί που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες ταξίδεψαν στα Τίρανα για να πάρουν μέρος στη διαμαρτυρία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί από νωρίς στην Πλατεία Σκεντερμπέη, γύρω από το πρωθυπουργικό γραφείο, καθώς και κοντά σε δημόσια κτήρια και Τράπεζες.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε ειρηνικά, όμως γύρω στο μεσημέρι η ένταση κλιμακώθηκε. Νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν μολότοφ, πέτρες και πυροτεχνήματα προς τους αστυνομικούς.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε drone για τη ρίψη δακρυγόνων. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος άφηνε τα δακρυγόνα ακόμη και στο εσωτερικό του συγκεντρωμένου πλήθους.

🚨🇦🇱 WATCH: ALBANIAN POLICE DEPLOY TEAR GAS FROM DRONES DIRECTLY ABOVE PROTESTERS IN TIRANA, PUTTING CITIZENS AT RISK OF BEING STRUCK BY GAS CANISTERS AND EXPOSED TO TOXIC CHEMICAL AGENTS #AlbaniaProtest #Albania #FreeAlbania https://t.co/9wklTD88iV — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) November 28, 2026

Τα αιτήματα ξεπερνούν την αποχώρηση του Πρωθυπουργού

Διαδηλωτές αποστασιοποιούνται και από τη σημερινή αντιπολίτευση, ζητώντας την αποχώρηση της παλαιάς πολιτικής τάξης.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται η συγκρότηση μεταβατικής, τεχνοκρατικής και μη κομματικής κυβέρνησης, συνταγματικές αλλαγές που θα αγγίζουν και τον εκλογικό κώδικα, καθώς και η ακύρωση νομοθετικών ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων για τις προστατευόμενες περιοχές.

Η σημερινή κινητοποίηση συνδέεται με το κύμα διαμαρτυριών που ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου, αρχικά ενάντια σε πολυτελή τουριστική επένδυση στις νότιες ακτές της Αλβανίας, η οποία συνδέεται με επενδυτική εταιρεία του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ. Ακολούθησαν φοιτητικές κινητοποιήσεις για την εκπαίδευση και το βιοτικό επίπεδο, με τα αιτήματα να διευρύνονται στην αποχώρηση του Ράμα.

Η κυβέρνηση αρνείται τις καταγγελίες περί διαφθοράς και έχει καλέσει σε διάλογο. Έχει επίσης προωθήσει μέτρα για φθηνότερα καύσιμα και μεγαλύτερη οικονομική στήριξη των φτωχότερων οικογενειών, επιχειρώντας να αποκλιμακώσει τις αντιδράσεις.

Ο Μπάλα κατηγορεί τον Μπερίσα

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάντ Μπάλα, χαρακτήρισε ντροπή τα επεισόδια, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με σκληρή γλώσσα απέδωσε τη βία στον Σαλί Μπερίσα, κατηγορώντας παράλληλα συμμετέχοντες ότι ενεργούν για λογαριασμό ξένων συμφερόντων και επιτίθενται στην Αλβανία την ημέρα της εθνικής της επετείου.

Οι επίσημες εκδηλώσεις για την επέτειο είχαν πραγματοποιηθεί το πρωί στην Αυλώνα, την πόλη όπου το 1912 υψώθηκε η αλβανική σημαία και ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία της χώρας.