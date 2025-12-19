Τον Κρίστιαν Τέρνερ (φωτό) επέλεξε η βρετανική κυβέρνηση, την Πέμπτη (18/12), για τη θέση του νέου πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αποφάσισε να διορίσει τον 53χρονο διπλωμάτη καριέρας, σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πόστο, αφότου απέτυχε παταγωδώς η επιλογή του Πίτερ Μάντελσον για να οικοδομήσει στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Μάντελσον αποπέμφθηκε τον Σεπτέμβριο λόγω εγκάρδιων μηνυμάτων που αποκαλύφθηκε ότι είχε στείλει στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν, το περιεχόμενο των οποίων αποκάλυπτε μια πολύ στενότερη σχέση από εκείνη που είχε περιγράψει ο ίδιος στο παρελθόν.

«Η μεγάλη εμπειρία του Κρίστιαν (Τέρνερ) θα συμβάλει στην ενίσχυση αυτού του μοναδικού δεσμού (μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ) και θα διασφαλίσει πως θα εξακολουθήσει να ευδοκιμεί», ανέφερε ο πρωθυπουργός Στάρμερ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.