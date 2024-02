Ο νυν μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, Σεντάτ Ονάλ, αναλαμβάνει καθήκοντα πρέσβη της χώρας του στην Ουάσιγκτον.

NEW: Meet Sedat Onal, veteran diplomat named Turkey’s new ambassador to US. Critical time for the relationship and seen as positive sign by many: https://t.co/KHxEeDlz4R

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 21, 2024