Στη Λετονία, οι αρχές εξέδωσαν έκτακτο συναγερμό για απειλή στον εναέριο χώρο, καλώντας εσπευσμένα τους κατοίκους των κομητειών που συνορεύουν με τη Ρωσία να κλειστούν στα σπίτια τους. Στην περιοχή έσπευσαν αμέσως μαχητικά αεροσκάφη της Αεροπορικής Αστυνομίας της Βαλτικής του ΝΑΤΟ προκειμένου να αναχαιτίσουν πιθανή είσοδο μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Αν και στην πρώτη περίπτωση η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν βρέθηκαν αποδείξεις τελικής εισβολής, λίγο αργότερα σήμανε δεύτερος αεροπορικός συναγερμός για απειλή πάνω από δύο συνοριακές περιοχές, αναγκάζοντας τα ΝΑΤΟϊκά μαχητικά να απογειωθούν εκ νέου.

Η νευρικότητα στη Ρίγα είναι έκδηλη, καθώς το ζήτημα των drones έχει λάβει διαστάσεις εσωτερικής πολιτικής κρίσης, αφού μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η πρωθυπουργός της Λετονίας υποχρεώθηκε σε παραίτηση της κυβέρνησής της, δεχόμενη σφοδρή κριτική για τον αναποτελεσματικό χειρισμό προηγούμενων παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου.

Προηγήθηκαν επεισόδια «απειλών» σε Εσθονία και Λιθουανία

Και όλα αυτά συμβαίνουν μία μόλις ημέρα μετά το εξίσου σοβαρό επεισόδιο στην Εσθονία, όπου μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ προχώρησε στην κατάρριψη ενός ύποπτου ουκρανικού drone που είχε εισβάλει στον εσθονικό εναέριο χώρο.

Σε ανάλογη κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρέθηκε και η Λιθουανία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για «αεροπορικό κίνδυνο» στην πρωτεύουσα Βίλνιους, όταν εντοπίστηκε drone να πετά από τη Λευκορωσία με κατεύθυνση τα λιθουανικά σύνορα. Η χώρα προχώρησε σε άμεση αναστολή όλων των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, σταμάτησε τα δρομολόγια των τρένων και έκλεισε τα σχολεία, στέλνοντας επείγοντα μηνύματα στους πολίτες: «Βρείτε αμέσως καταφύγιο σε ασφαλές μέρος».

Τα αλλεπάλληλα αυτά περιστατικά επιβεβαιώνουν τους φόβους των αναλυτών ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία απειλεί πλέον τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία (Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία). Η εντατικοποίηση των ουκρανικών πληγμάτων με drones μεγάλου βεληνεκούς βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια αυξάνει γεωμετρικά τον κίνδυνο ατυχημάτων ή προβλημάτων πλοήγησης, μετατρέποντας τον εναέριο χώρο της Βαλτικής σε μια εξαιρετικά εύφλεκτη ζώνη.