Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε το Κουβέιτ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, καθώς τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν μια νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις τρεις ημέρες μετά τη φονική επιδρομή στο κεντρικό αεροδρόμιο του εμιράτου, μια ενέργεια η οποία έχει αποδοθεί στο Ιράν.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα επιθέσεις που διεξάγονται με εχθρικούς πυραύλους και drones», ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέσω της πλατφόρμας Χ.

Οι στρατιωτικές αρχές έσπευσαν να καθησυχάσουν τους πολίτες, διευκρινίζοντας με την επίσημη υπηρεσιακή ορολογία ότι οποιοσδήποτε ισχυρός κρότος ακουστεί στην περιοχή θα αποτελεί «αποτέλεσμα των επιτυχών αναχαιτίσεων» από τα αμυντικά συστήματα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ