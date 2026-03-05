Η νότια Βηρυτός, προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, έγινε στόχος νέου αεροπορικού βομβαρδισμού τις πρώτες πρωινές, έπειτα από διαταγή του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους συνοικίας να απομακρυνθούν εσπευσμένα, κατέγραψε τηλεοπτικό συνεργείο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μετά τη διαταγή του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι «άρχισε να πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό», ενώ καπνός υψωνόταν στον ουρανό από το νότιο τμήμα της πρωτεύουσας του Λιβάνου.