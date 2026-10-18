Στην κάλυψη της κομβικής θέσης του υπουργού Άμυνας προχώρησε το κοινοβούλιο του Ιράν, εγκρίνοντας επίσημα τον διορισμό του Μεχρντάντ Αχλαγί. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται οκτώ μήνες μετά την απώλεια του προκατόχου του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του κατά τις πρώτες ώρες της έξαρσης των πολεμικών συρράξεων στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Μεχρντάντ Αχλαγί αναλαμβάνει τα ηνία του χαρτοφυλακίου διαδεχόμενος τον στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Εμπνελρεζά. Ο Εμπνελρεζά είχε τοποθετηθεί προσωρινά επικεφαλής του υπουργείου, προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε μετά το κενό στην ηγεσία, στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο.

Οι επιθέσεις αυτές, που σκότωσαν μεταξύ άλλων τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τον αρχηγό του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Αμπντολαχίμ Μουσαβί, τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Μοχάμεντ Πακπούρ και τον Αλί Σαμχάνι, γραμματέα του Συμβουλίου Αμυνας, σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο 68χρονος Αχλαγί, ο οποίος δεν είναι στρατιωτικός, εργάστηκε για 42 χρόνια στο υπουργείο του οποίου θα ηγηθεί τώρα.

Από το 2013, είναι επικεφαλής του Οργανισμού Ιρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας, ενός φορέα εντός του υπουργείου Άμυνας που είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την κατασκευή στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ο Αχλαγί έχει διανύσει δεκαετίες στην ιρανική αμυντική βιομηχανία, κατέχοντας ανώτερες θέσεις στους τομείς της αεροδιαστημικής και των πυραυλικών συστημάτων. Ο ίδιος βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, λόγω της δραστηριότητάς του στον αμυντικό τομέα του Ιράν.

«Η ενίσχυση του Μετώπου Αντίστασης (σ.σ. ένοπλες ομάδες εχθρικές προς το Ισραήλ και συμμαχικές με το Ιράν), ακόμη περισσότερο από πριν, θα είναι επίσης ένας από τους κύριους πυλώνες του προγράμματός μου», δήλωσε ο νέος υπουργός στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.