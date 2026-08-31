Σε εφιάλτη διαρκούς διάρκειας εξελίσσεται η θεομηνία που έπληξε τη μεθοριακή γραμμή μεταξύ Νεπάλ και Κίνας, αφήνοντας πίσω της εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αβοήθητους ανθρώπους.

Οι φονικές πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση των ποταμών έχουν ισοπεδώσει ολόκληρους οικισμούς, ενώ η ορμή του νερού μεταφέρει σορούς σε αποστάσεις άνω των εκατό χιλιομέτρων.

Παρά τις ακραίες δυσκολίες, την άνοδο της στάθμης των υδάτων και τον εγκλωβισμό δεκάδων εργατών σε υπόγειες υποδομές, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με το χρόνο, αν και οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων εξανεμίζονται.

Η τεράστια κλίμακα της καταστροφής έχει ξεπεράσει κάθε δυνατότητα των τοπικών υποδομών, βυθίζοντας τις υγειονομικές αρχές σε απόγνωση. Στα νοσοκομεία και τα νεκροτομεία επικρατεί το αδιαχώρητο, με τις αρχές να καταφεύγουν σε πρόχειρους χώρους για τη φύλαξη των θυμάτων και στη χρήση ψηφιακών μέσων για την αναγνώριση των νεκρών από τους συγγενείς τους.

Λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης των σορών, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία προσωρινών ταφών με λήψη δειγμάτων DNA, ώστε να διασφαλιστεί η μελλοντική ταυτοποίηση και να δοθεί η δυνατότητα στις οικογένειες να τελέσουν τις προβλεπόμενες θρησκευτικές κηδείες.

Οι ηγέτες των πληγέντων κρατών εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για το μέγεθος της τραγωδίας, και δεσμεύονται για τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ έκανε λόγο για μια αδιανόητη καταστροφή που καθιστά σχεδόν αδύνατο τον πλήρη υπολογισμό των απωλειών, ενώ από την πλευρά της Κίνας επιβεβαιώνεται η κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων στο Θιβέτ.

Παρά τους συνεχιζόμενους κινδύνους και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι αρχές παραμένουν στο πεδίο, εξαντλώντας κάθε περιθώριο για τον εντοπισμό των χιλιάδων ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.