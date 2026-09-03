Σε εφιάλτη δίχως τέλος έχει εξελιχτεί η σφοδρή φυσική καταστροφή που έπληξε τις μεθοριακές περιοχές μεταξύ Νεπάλ και Κίνας στις 26 Αυγούστου. Οι φονικές κατολισθήσεις, σε συνδυασμό με τις σαρωτικές πλημμύρες, έχουν αφήσει πίσω τους εκατόμβη θυμάτων, με τον τραγικό απολογισμό να λαμβάνει πλέον τρομακτικές διαστάσεις.

Σύμφωνα με τα νεότερα, προσωρινά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης του Νεπάλ, μόνο στη νεπαλέζικη επικράτεια έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1.259 άνθρωποι. Παράλληλα, ο αριθμός των ανθρώπων που αγνοούνται έχει εκτοξευθεί στους 5.083, εξανεμίζοντας τις ελπίδες για ανεύρεση επιζώντων, όσο περνούν τα εικοσιτετράωρα.

Την ίδια στιγμή, από την άλλη πλευρά των συνόρων, στην περιοχή του Θιβέτ, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν τον θάνατο 21 ατόμων, ενώ άλλοι 541 κάτοικοι αγνοούνται.

Συνυπολογίζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία και από τις δύο πληγείσες χώρες, η βιβλική καταστροφή καταγράφει μέχρι στιγμής 1.280 επιβεβαιωμένους νεκρούς και 5.624 αγνοούμενους.

Όπως επισημαίνουν οι Αρχές, ανάμεσα στον τεράστιο αριθμό των αγνοουμένων βρίσκονται και εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό σε διεθνές επίπεδο.