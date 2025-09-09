Η κυβέρνηση του Νεπάλ κατήργησε την Τρίτη την απαγόρευση σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μόλις μία ημέρα μετά από βίαιες διαδηλώσεις στους δρόμους της πρωτεύουσας, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 19 ανθρώπους.

Την προηγούμενη εβδομάδα, πλατφόρμες όπως το Facebook, το X (πρώην Twitter) και το YouTube είχαν μπλοκαριστεί, προκαλώντας μαζική διαδήλωση τη Δευτέρα στην Κατμαντού. Οι διαδηλωτές αντιδρούσαν σε κυβερνητική προσπάθεια να επιβάλει αυστηρότερο έλεγχο και κανονισμούς στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία της Κατμαντού άνοιξε πυρ κατά των διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τον νέο νόμο που απαιτεί από τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης να καταχωρήσουν τις επιχειρήσεις τους στη χώρα και να συμμορφωθούν με την κυβερνητική εποπτεία. Ο νόμος αυτός, ο οποίος έχει δεχθεί κριτική ως μέσο λογοκρισίας και καταστολής της ελευθερίας της έκφρασης, προβλέπει επίσης την ύπαρξη γραφείου επικοινωνίας των εταιρειών εντός Νεπάλ.

Μετά το αιματηρό περιστατικό, ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεκχάκ παραιτήθηκε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου που συγκάλεσε ο πρωθυπουργός Κάντγκα Πρασάντ Όλι.

Οι διαδηλώσεις συγκεντρώθηκαν γύρω από το κτήριο του Κοινοβουλίου, το οποίο περικυκλώθηκε από δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα όπως «Σταματήστε την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων, σταματήστε τη διαφθορά».

Το Νεπάλ είχε απαγορεύσει επίσης το TikTok το 2023, επικαλούμενο λόγους διατάραξης της κοινωνικής αρμονίας και διάδοσης ακατάλληλου περιεχομένου. Η απαγόρευση άρθηκε πέρυσι μετά από υποσχέσεις της εταιρείας για συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους.

Στην Κατμαντού, επτά από τους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες νοσηλεύονται στο Εθνικό Κέντρο Τραυματιών, με πολλούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφερε ο γιατρός Μπάντρι Ρίσα.

