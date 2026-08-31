Μια απόφαση που ελήφθη την κατάλληλη στιγμή αποδείχθηκε σωτήρια για περίπου 900 μαθητές στο Νεπάλ. Ο διευθυντής και εκπαιδευτικός Ρατζέντρα Νταουάντι διέκοψε τα μαθήματα και έδωσε εντολή εκκένωσης του σχολείου, λίγα μόλις λεπτά πριν ένας ορμητικός χείμαρρος νερού και συντριμμιών σαρώσει την περιοχή.

Οι καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες έχουν αφήσει πίσω τους σχεδόν 800 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους, μετατρέποντας ολόκληρες περιοχές σε σκηνικό καταστροφής.

Ο Νταουάντι, διευθυντής του γυμνασίου Tribhuvan Trishuli στη Νουακότ, όπου φοιτούν περίπου 1.600 μαθητές, κατάλαβε ότι ο χρόνος είχε τελειώσει όταν μέσα σε λίγα λεπτά έλαβε τέσσερις διαφορετικές προειδοποιήσεις για το τεράστιο κύμα νερού που κατευθυνόταν προς την περιοχή. Μία από αυτές προερχόταν από το Μπετραβάτι, πόλη που βρίσκεται ανάντη.

Δεν περίμενε να επιβεβαιωθεί ο κίνδυνος. Πήρε την απόφαση να εκκενώσει αμέσως το σχολείο.

«Αποφάσισα ότι δεν έπρεπε να καθυστερήσω άλλο», δήλωσε στο BBC. «Ακόμη κι αν η πλημμύρα δεν ερχόταν, θα επρόκειτο απλώς για μία χαμένη ημέρα μαθημάτων».

Η απόφαση αποδείχθηκε καθοριστική.

Καθώς οι μαθητές απομακρύνονταν προς ασφαλέστερο σημείο, ο Νταουάντι είδε ένα κτίριο, όπου διέμεναν μαθητές και το οποίο βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από τον ποταμό, να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά.

Τότε συνειδητοποίησε πόσο κοντά είχε βρεθεί η τραγωδία.

«Αν είχαμε πάρει την απόφαση 10 λεπτά αργότερα, κανείς μας, ούτε οι μαθητές ούτε εγώ, δεν θα μπορούσε να σας μιλάει σήμερα», είπε.

Για τους μαθητές, η εκκένωση δεν ήταν απλώς μια προληπτική κίνηση. Ήταν μια μάχη με τον χρόνο.

Η 16χρονη Γιουνίσα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, όταν η ίδια και οι συμμαθητές της έτρεχαν μέσα από ένα λασπωμένο μονοπάτι για να ξεφύγουν από τα νερά και τα συντρίμμια που κατέκλυζαν την πόλη.

«Εγώ και οι φίλοι μου επιβιώσαμε για μόλις 10 δευτερόλεπτα», είπε στους δημοσιογράφους.

Μπροστά στα μάτια της, η πόλη άρχισε να εξαφανίζεται κάτω από τα νερά. «Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η αγορά παρασύρθηκε μπροστά στα μάτια μου», ανέφερε.

Η ίδια χρειάστηκε να περιμένει τρεις ολόκληρες ημέρες μέχρι να ξαναβρεί την οικογένειά της.

Η καταστροφή άφησε βαθύ αποτύπωμα και στα σχολεία της περιοχής. Σύμφωνα με τη Save the Children, τουλάχιστον 69 σχολεία έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες, επηρεάζοντας σχεδόν 19.000 παιδιά.

Μέσα σε αυτή την πρωτοφανή καταστροφή, μια έγκαιρη απόφαση λίγων λεπτών αποδείχθηκε αρκετή για να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.