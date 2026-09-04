Σε ένα πραγματικό θαύμα εξελίχθηκε η επιχείρηση διάσωσης στο Νεπάλ, όπου δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τη σήραγγα του υδροηλεκτρικού έργου Trishuli 3A, εννέα ολόκληρες ημέρες μετά τις σαρωτικές πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους.

Οι διασωθέντες, Sanjaya Shah και Kabir Maharjan, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία δίνουν γιγαντιαία μάχη διοχετεύοντας οξυγόνο στις υπόγειες γαλαρίες για τον εντοπισμό εκατοντάδων ακόμη παγιδευμένων εργατών.

Την ίδια στιγμή, οι ζημιές στις υποδομές της χώρας εκτιμώνται ότι ξεπερνούν τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Βίντεο από την διάσωση των δύο ανδρών:

Το χρονικό της διάσωσης και η μάχη για το οξυγόνο

Την είδηση της διάσωσης επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Στρατού του Νεπάλ, ταξίαρχος Ράτζα Ραμ Μπασνέτ.

Οι δύο άνδρες που βγήκαν ζωντανοί από το υπόγειο δίκτυο είναι ο Sanjaya Shah, μηχανολόγος αρχιτεχνίτης στην Αρχή Ηλεκτρισμού του Νεπάλ (NEA), και ο συνάδελφός του, Kabir Maharjan.

Ο Suresh Raut, ανώτερος αξιωματούχος της NEA που βρισκόταν στο σημείο, δήλωσε στο BBC ότι οι διασώστες παρείχαν αμέσως οξυγόνο στον Shah, ο οποίος αεροδιακομίστηκε στο Battar, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Κατμαντού.

Παράλληλα, ο Kabir Maharjan μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο Chhauni στην Κατμαντού, με την οικογένειά του να σπεύδει στο πλευρό του.

«Είμαι τόσο, τόσο χαρούμενος, περίμενα αυτά τα νέα. Αυτό έδωσε ελπίδα ότι και άλλοι θα διασωθούν ζωντανοί», ανέφερε συγκινημένος ο Suresh Chaudhari, συνάδελφος των διασωθέντων.

Εκατοντάδες παγιδευμένοι στις σήραγγες

Η διάσωση των δύο ανδρών αναπτέρωσε τις ελπίδες για τις εκατοντάδες οικογένειες που αγωνιούν για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται από 12 συνολικά υδροηλεκτρικά έργα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 500 παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό των υπόγειων σηράγγων κατά μήκος του ποταμού.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ειδικοί μηχανικοί και διασώστες επιχειρούν να διοχετεύσουν με πιεστικά μηχανήματα αέρα και οξυγόνο στο εσωτερικό του δικτύου των γαλαριών, δίνοντας μάχη με τον χρόνο.

Ζημιές άνω των 2,5 δισ. δολαρίων

Πέρα από την ανθρωπιστική τραγωδία, το Νεπάλ βρίσκεται αντιμέτωπο και με μια ανυπολόγιστη οικονομική καταστροφή.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών ανακοίνωσε ότι οι συνολικές ζημιές σε κατοικίες, ακίνητα και δημόσιες υποδομές ξεπερνούν τα 2,56 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, το κόστος για τις άμεσες ανάγκες αποκατάστασης κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες υπολογίζεται σε περίπου 52,6 εκατομμύρια δολάρια.

Τα κονδύλια αυτά θα κατευθυνθούν κατεπειγόντως για τη διάνοιξη και αποκατάσταση του οδικού δικτύου, τη δημιουργία προσωρινών καταλυμάτων για τους αστέγους και την άμεση αποκατάσταση της παροχής πόσιμου νερού και ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές.