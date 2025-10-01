Ένα δίχρονο κορίτσι από το Νεπάλ, η Aryatara Shakya, επιλέχθηκε πρόσφατα για να αναλάβει τον ιερό ρόλο της νέας «Kumari», της ζωντανής θεάς που λατρεύεται από χιλιάδες πιστούς στην χώρα. Η επίσημη τελετή μεταφοράς της πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σημαντικότερου ινδουιστικού φεστιβάλ της χώρας, με τη μικρή να οδηγείται από το πατρικό της στο παλάτι-ναό, όπου και θα διαμένει τα επόμενα χρόνια.

Η παράδοση της Kumari αποτελεί μοναδικό πολιτισμικό στοιχείο στο Νεπάλ. Οι ζωντανές θεές επιλέγονται από την κοινότητα των Νιούαρ και πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, απόλυτα συμμετρικό πρόσωπο, υγιή δόντια, αψεγάδιαστο δέρμα και θάρρος απέναντι στο σκοτάδι. Η Aryatara διαδέχεται την 11χρονη Trishna Shakya, η οποία είχε αναλάβει τον ρόλο το 2017. Σύμφωνα με την παράδοση, οι Kumari αποχωρούν από τον ρόλο μόλις εισέλθουν στην εφηβεία, καθώς τότε θεωρούνται πλέον θνητές.

Nepal chooses a 2-year-old girl as new living goddess worshipped by both Hindus and Buddhists https://t.co/39ROOx9Cr1 — CTV News (@CTVNews) September 30, 2025

Κατά τη διάρκεια της τελετής, πλήθος πιστών συγκεντρώθηκε για να δείξει σεβασμό στη νέα θεότητα, αγγίζοντας με το μέτωπό τους τα πόδια της και προσφέροντας λουλούδια και χρήματα. Η μικρή Kumari θα ξεκινήσει άμεσα τις ιεροτελεστίες, ευλογώντας μέχρι και την Πρόεδρο της χώρας. Ο πατέρας της δήλωσε συγκινημένος: «Μέχρι χθες ήταν απλώς η κόρη μου, σήμερα είναι θεά». Ανέφερε επίσης πως κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, η μητέρα της είχε ονειρευτεί θεϊκές μορφές, κάτι που τους είχε προϊδεάσει για τη μελλοντική της πορεία.

Η ζωή μιας Kumari είναι αυστηρά περιορισμένη. Έχει λίγες κοινωνικές επαφές και επιτρέπεται να βγαίνει από τον ναό μόνο κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων εορτών. Οι πρώην Kumari συχνά δυσκολεύονται να επανενταχθούν στην καθημερινότητα, να φοιτήσουν σε σχολεία ή να ζήσουν έναν παραδοσιακό γάμο, λόγω του θρύλου πως όποιος παντρευτεί μια πρώην Kumari πεθαίνει νέος.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχουν εφαρμοστεί αλλαγές: οι νεαρές θεότητες πλέον διδάσκονται μέσα στο παλάτι, έχουν πρόσβαση σε τηλεόραση, και όταν αποχωρούν από τον ρόλο τους, λαμβάνουν κρατική σύνταξη ύψους περίπου 110 δολαρίων μηνιαίως – ποσό ελαφρώς υψηλότερο από τον κατώτατο μισθό της χώρας.